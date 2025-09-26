در ردهبندی کلی، آیفون 17 پرو پس از اوپو فایند X8 اولترا و هواوی پورا 80 اولترا قرار گرفته است. بررسی امتیازات جزئی، تصویر واضحتری از این رقابت ارائه میدهد. در بخش عکاسی، ویوو با امتیاز 173، فاصلهی قابل توجهی با امتیاز 168 آیفون دارد. این برتری در معیارهایی مانند ثبت جزئیات، گسترهی دینامیکی و عکاسی در نور کم به وضوح دیده میشود. مقایسهی بصری نمونهها نیز همین امر را تأیید میکند؛ جایی که تصاویر ویوو رنگهایی زنده و جذاب دارند، در حالی که آیفون به سمت ثبت تصاویری با رنگهای طبیعی و خنثی گرایش دارد. برای کاربرانی که عکاسی اولویت اول آنهاست، این تفاوت بسیار تعیینکننده است.
جایی که آیفون 17 پرو نه تنها ضعف خود را جبران کرده، بلکه از تمام رقبا پیشی گرفته، بخش فیلمبرداری است. این گوشی با شکستن رکورد آیفون 16 پرو مکس، موفق به کسب بالاترین امتیاز ویدیو در تاریخ دگزومارک شده است. ثبات در نوردهی، دقت بالای تراز سفیدی و عملکرد فوقالعادهی HDR از مهمترین دلایل این موفقیت عنوان شده است. لنز تلهفوتوی 48 مگاپیکسلی جدید نیز عملکرد زوم هیبریدی را به شکل چشمگیری بهبود بخشیده و شکاف با گوشیهای دارای لنز پریسکوپ را کاهش داده است.
در نهایت، هرچند برخی منتقدان معتقدند که برتری در عکاسی باید اهمیت بیشتری داشته باشد، سیستم امتیازدهی فعلی دگزومارک به ویدیو سهم زیادی اختصاص میدهد. با اینکه گزارش نهایی هنوز منتشر نشده و امکان تغییرات جزئی وجود دارد، اما جایگاه فعلی آیفون 17 پرو آن را به عنوان یک ابزار بینظیر برای کاربرانی معرفی میکند که به دنبال بهترین عملکرد ترکیبی در عکاسی و به خصوص فیلمبرداری هستند. برای یادآوری باید بگوییم قیمت آیفون 17 پرو از 1099 دلار آغاز میشود.
