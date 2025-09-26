Forza Horizon 6 سری مسابقات آرکید را در سال 2026 به ژاپن می برد

مایکروسافت رسماً از بازی Forza Horizon بعدی رونمایی کرد و ماه ها شایعه مبنی بر اینکه آخرین نسخه از سری مسابقات جهان باز عالی آن در ژاپن اتفاق می افتد را تأیید کرد. Forza Horizon 6 در نمایشگاه بازی توکیو و در یک جلسه توجیهی Xbox، به طور کاملاً مناسبی، اعلام شد که تاریخ انتشار آن 2026 است و ابتدا در Xbox و PC عرضه خواهد شد. چند سال پیش، این بازی بر روی آن پلتفرم‌ها باقی می‌ماند، اما پس از Forza Horizon 5 قبلاً در اوایل سال جاری راه خود را به PS5 باز کرد، همه شرط‌بندی‌ها در مورد انحصاری بودن مایکروسافت در آینده باطل است.

به عنوان یکی از مهم ترین سری بازی های Xbox، کمی ناامید کننده است که هیچ گیم پلی در تیزر تریلر TGS ندیدیم. در عوض، دوربین در سراسر چیزی شبیه میز کار می چرخد، با پلاک ها و خرده ریزهای کشورهایی که در ورودی های قبلی وجود داشتند که روی دیوار پشت آن آویزان شده اند. در نهایت به ژاپن می رسیم و دوربین به سمت بالا حرکت می کند تا کوه فوجی را در دوردست نشان دهد، با شکوفه های گیلاس اجباری در گوشه های قاب.

اگرچه اعلامیه فاقد گیم پلی بود، اما تا حدودی با پست همراه Xbox Wire جبران شد، که برخی از دلایل تصمیم Playground Games برای انتخاب سرزمین طلوع آفتاب به عنوان مکان Forza Horizon 6 را روشن می کند. به گفته مدیر هنری بازی، دان آرستا، "فرهنگ منحصر به فرد" ژاپن - از خودروهای آن گرفته تا موسیقی و مد - یک عامل محرک بود، و افزود که استودیو با پنج بازی Horizon که قبلاً در اختیار دارد، احساس می کند که می تواند یک "نمایندگی معتبر" از این کشور بسازد که حق آن را ادا کند.

Playground Games در مورد مکان های واقعی موجود در بازی، کارت های خود را نزدیک به سینه خود نگه می دارد، اما به طرز شگفت انگیزی تأیید کرد که توکیو یکی از آنها است، و همچنین برخی از مناطق روستایی و کوهستانی کشور. استودیو هنوز چیز زیادی در مورد خودروها نمی گوید، اما قول داده است که فرهنگ خودروی ژاپنی منعکس خواهد شد. همچنین تأیید کرد که فصول بار دیگر بخش بزرگی از این تجربه خواهند بود.

Forza Horizon 5 در سال 2021 منتشر شد و ناتان اینگرام از Engadget، "نه خیلی علاقه مند به ماشین" را با تنظیمات فوق العاده دقیق مکزیک، رانندگی آسان و طراحی جهان باز در دسترس، به یک طرفدار بازی های اتومبیلرانی تبدیل کرد.