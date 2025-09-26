این کیبورد لاجیتک بدون شارژ شدن ۱۰ سال دوام می‌آورد!

دوام و پایداری باتری، محور اصلی طراحی این کیبورد بوده است. این دستگاه پس از یک بار شارژ کامل، می‌تواند تا چهار ماه در محیطی کاملاً تاریک کار کند. علاوه بر این، لاجیتک عمر باتری داخلی آن را تا ۱۰ سال تخمین زده است که این موضوع به معنای عدم نیاز به تعویض یا نگرانی از افت عملکرد آن در بلندمدت است. از نظر طراحی، کیبورد لاجیتک K980 دارای طرح‌بندی کامل (full-size) با کلیدهای عددی است و مکانیزم کلیدهای قیچی آن، تجربه‌ی تایپی نرم و دقیق، شبیه به لپ‌تاپ‌های مدرن را ارائه می‌دهد.

در بخش قابلیت‌های هوشمند، این کیبورد به کاربران امکان اتصال و جابه‌جایی سریع بین سه دستگاه را از طریق کلیدهای Easy-Switch می‌دهد. نرم‌افزار Logi Options+ نیز امکانات سفارشی‌سازی گسترده‌ای را فراهم می‌آورد؛ از جمله قابلیت تعریف مجدد کلیدهای عملکردی، ساخت دستورات ترکیبی هوشمند و استفاده از یک کلید ویژه برای فراخوانی دستیارهای هوش مصنوعی مانند جمینای و ChatGPT.

لاجیتک همچنین به فکر کاربران سازمانی بوده و نسخه‌ی K980 for Business را با گیرنده‌ی امن Logi Bolt USB-C و پشتیبانی از پلتفرم مدیریتی Logitech Sync عرضه کرده است. در این مدل، تیم‌های IT می‌توانند تا ۲۳ کلید میان‌بر را برای بهینه‌سازی گردش کار سفارشی کنند. این کیبورد که از ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ با قیمت پایه‌ی 99.99 دلار عرضه می‌شود، در نسخه‌ی گرافیتی خود از ۷۰ درصد پلاستیک بازیافتی ساخته شده که نشان از تعهد لاجیتک به طراحی پایدار دارد.

