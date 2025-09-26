شیائومی ۱۷ با قیمت ۶۳۰ دلار و تراشه اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ معرفی شد

قلب تپندهی این دستگاه، تراشهی اسنپدراگون 8 الیت نسل 5 است که تنها یک روز پیش از معرفی این گوشی، در اجلاس اسنپدراگون 2025 توسط کوالکام به جهانیان معرفی شد. این پردازندهی قدرتمند، عملکردی بینظیر را برای اجرای سنگینترین برنامهها و بازیها تضمین میکند. شیائومی 17 به عنوان جانشین مستقیم شیائومی 15، راه این خانواده را ادامه میدهد و در کنار مدلهای پیشرفتهتری مانند شیائومی 17 پرو به بازار عرضه میشود.
در بخش جلویی دستگاه، یک نمایشگر 6.3 اینچی تخت از نوع OLED قرار گرفته که تجربهی بصری کمنظیری را رقم میزند. این صفحه نمایش با پشتیبانی از نرخ نوسازی تطبیقی 120 هرتز، حرکتی روان و بینقص را در همهی شرایط فراهم میکند و با دستیابی به حداکثر روشنایی 3500 نیت، حتی زیر نور مستقیم خورشید نیز وضوح فوقالعادهای دارد. یکی از برجستهترین ویژگیهای طراحی این گوشی، حاشیههای بسیار باریک 1.18 میلیمتری آن است که ظاهری مدرن و یکپارچه به آن بخشیده است. با وجود این سختافزار قدرتمند، وزن دستگاه تنها 191 گرم است که آن را به یکی از سبکترین پرچمداران سال 2025 تبدیل میکند. شیائومی برای محافظت از این نمایشگر، از شیشهی نوآورانهی Dragon Crystal بهره گرفته که مقاومت دستگاه در برابر سقوط را تا 10 برابر افزایش میدهد.
همکاری استراتژیک شیائومی با لایکا در این مدل نیز ادامه یافته و نتیجهی آن، یک سیستم دوربین سهگانه در پنل پشتی است. این مجموعه که با تنظیمات تخصصی لایکا بهینهسازی شده، کیفیت رنگ و جزئیات تصاویر را به سطح جدیدی ارتقا میدهد. سیستم دوربین شیائومی 17 شامل یک سنسور اصلی 50 مگاپیکسلی Light Hunter 950 با ابعاد 1/1.31 اینچ و محدودهی دینامیکی 13.5EV، یک دوربین فوقعریض 50 مگاپیکسلی OV50M و یک دوربین تلهفوتو 50 مگاپیکسلی JN5 با زوم اپتیکال 2.6 برابر (معادل لنز 60 میلیمتری) میشود. برای علاقهمندان به سلفی نیز یک دوربین 50 مگاپیکسلی OV50M در جلو تعبیه شده است.
برای تامین انرژی این مجموعهی قدرتمند، یک باتری غولپیکر با ظرفیت 7000 میلیآمپرساعت در نظر گرفته شده که از شارژ سریع سیمی 100 وات و شارژ بیسیم 50 وات پشتیبانی میکند. این گوشی با سیستمعامل HyperOS 3 روانهی بازار میشود. قیمت نسخهی پایهی شیائومی 17 با 12 گیگابایت رم و 256 گیگابایت حافظه داخلی برای بازار چین 4499 یوان، معادل تقریبی 630 دلار، اعلام شده است.
