اسپاتیفای برای مقابله با "شلختگی" هوش مصنوعی در پلتفرم خود اقدامات بیشتری انجام می دهد

اسپاتیفای اعلام کرده است مجموعه ای از تغییرات سیاستی پیرامون موسیقی تولید شده توسط هوش مصنوعی و هرزنامه در پلتفرم استریم خود. این شرکت در حال کمک به توسعه یک استاندارد صنعتی برای افشای هوش مصنوعی در اعتبارات موسیقی، در کنار DDEX است. این شرکت رویکرد خود را در مورد هرزنامه های مبتنی بر هوش مصنوعی، مانند شبیه سازی های صوتی غیرمجاز و همچنین موسیقی بارگذاری شده که به طور تقلبی موسیقی را به پروفایل هنرمند دیگری تحویل می دهد، تقویت خواهد کرد.

افشاهای جدید هنرمندان را تشویق می کند تا به اشتراک بگذارند که کدام جنبه از تولید آنها، در صورت وجود، با کمک هوش مصنوعی ایجاد شده است. به جای اینکه یک آهنگ به سادگی به عنوان "هوش مصنوعی هست" یا "هوش مصنوعی نیست" علامت گذاری شود، هنرمندان می توانند مشخص کنند که آیا از صدا، سازبندی یا پس از تولید تولید شده توسط هوش مصنوعی استفاده کرده اند.

این استریمر همچنین یک سیاست جعل هویت جدید را معرفی خواهد کرد و مشخص می کند که این پلتفرم چگونه با کلون های صوتی هوش مصنوعی برخورد می کند. این سیاست وعده می دهد که حمایت های قوی تری از هنرمندان در برابر این نوع هرزنامه ها ارائه دهد و در صورت ظاهر شدن هر گونه، راه حل واضح تری ارائه دهد.

"…سرعت پیشرفت های اخیر در فناوری هوش مصنوعی مولد سریع و گاهی اوقات ناراحت کننده بوده است، به خصوص برای افراد خلاق. در بهترین حالت، هوش مصنوعی راه های جدید و باورنکردنی را برای هنرمندان برای ساخت موسیقی و برای شنوندگان برای کشف آن باز می کند. در بدترین حالت، هوش مصنوعی می تواند توسط افراد بد و مزارع محتوا برای گیج کردن یا فریب دادن شنوندگان، هل دادن "شلختگی" به اکوسیستم و تداخل در کار هنرمندان معتبر برای ساختن حرفه خود استفاده شود،" اسپاتیفای در اطلاعیه خود اعلام کرد.

اینها تنها تاکتیک هایی نیستند که افراد بد برای انحراف حق امتیاز و فریب دادن شنوندگان از آنها استفاده می کنند. اسپاتیفای به اشتراک گذاشت که انواع دیگر هرزنامه ها "مانند بارگذاری های انبوه، موارد تکراری، هک های سئو، سوء استفاده از آهنگ های کوتاه مصنوعی و سایر اشکال شلختگی" با کاهش اساسی مانع ورود به ایجاد این نوع محتوا، ایجاد و استقرار آنها آسان تر شده است.

برای رسیدگی به این موارد، این استریمر در پاییز امسال یک فیلتر هرزنامه جدید راه اندازی می کند که بارگذاری ها و آهنگ هایی را که در این نوع هرزنامه ها شرکت می کنند شناسایی می کند، آنها را روی پلتفرم برچسب گذاری می کند و توصیه آنها را به کاربران متوقف می کند. اسپاتیفای گفت که در 12 ماه گذشته بیش از 75 میلیون آهنگ "هرزنامه ای" را حذف کرده است.

اسپاتیفای می گوید که این نوع هرزنامه می تواند استخر حق امتیاز را رقیق کند و توجه را از هنرمندان واقعی که سعی در کسب درآمد دارند، حتی تا حدی در این پلتفرم، دور کند. این شرکت می گوید هدف آن دستیابی به شفافیت بیشتر برای شنوندگان و محافظت از هویت هنرمند از طریق این سیاست های جدید است.