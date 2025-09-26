هیچ چیز برند CMF با بودجه خود را منحل نمی کند

هیچ چیز برند CMF با بودجه خود را به یک شرکت تابعه مستقل منحل نمی کند، طبق گزارش TechCrunch . هند به عنوان مقر شرکت تازه تاسیس برای تولید و تحقیق و توسعه، به لطف همکاری با یکی از اپراتورهای مخابراتی این کشور، فعالیت خواهد کرد. Nothing می گوید که این سرمایه گذاری بیش از 1800 شغل در این کشور ایجاد خواهد کرد.

هند در واقع انتخاب خوبی برای مقر است. این کشور قوی‌ترین بازار Nothing به طور کلی است، با 2 درصد سهم بازار در گوشی‌های هوشمند . این سریع‌ترین برند در حال رشد در منطقه است و رشد 85 درصدی در حمل و نقل سال به سال دارد. CMF همچنین در گوشی‌های مقرون به صرفه زیر 200 دلار تخصص دارد و این دسته غالب در هند است، به گفته IDC .

Making tech fun again. Making it in India. ???????? https://t.co/17tkpNGRyB — Nothing India (@nothingindia) September 25, 2025

کارل پی، مدیر عامل Nothing، در بیانیه ای گفت: "هند نقش کلیدی در شکل دادن به آینده صنعت جهانی تلفن های هوشمند ایفا خواهد کرد. CMF از زمان راه اندازی آن در دو سال پیش، مورد استقبال خوب بازار قرار گرفته است. با قابلیت‌های سرتاسری خود، ما در موقعیت منحصر به فردی قرار داریم که اکنون آن را به اولین برند جهانی گوشی‌های هوشمند هند تبدیل کنیم."

Nothing نگفته است که برای راه اندازی این شرکت تابعه جدید چقدر پول لازم است، اما این شرکت به تازگی 200 میلیون دلار در دور سرمایه گذاری جمع آوری کرده است . شاید بخشی از این پول به این پروژه تزریق شود.