گروک ایلان ماسک برای استفاده دولت فدرال تایید شد

علیرغم اختلافات علنی و ظاهراً ادامه دار ایلان ماسک و دونالد ترامپ، کاخ سفید به حمایت از جاه طلبی های هوش مصنوعی اولی متعهد مانده است. و امروز، سازمان خدمات عمومی (GSA) اعلام کرد که به توافقی با xAI رسیده است که به آن اجازه می دهد مدل های هوش مصنوعی Grok ماسک را به ازای هر سازمان 0.42 دلار خریداری کند.

به عنوان بخشی از طرح ابتکاری تهیه OneGov دولت ترامپ، توافق با xAI به آژانس های فدرال اجازه می دهد تا به مدل های استدلال پیشرفته Grok 4 و Grok 4 Fast دسترسی داشته باشند. قرارداد 18 ماهه، طولانی ترین توافق نامه تهیه هوش مصنوعی OneGov تا به امروز است. xAI استراتژی Grok for Government خود را در اوایل تابستان اعلام کرد، که نشان دهنده قصد آن برای ارائه مجموعه ای از محصولات هوش مصنوعی به دولت، از جمله مدل های سفارشی برای امنیت ملی، علم و اهداف مراقبت های بهداشتی است.

xAI علاوه بر باز کردن مدل های خود برای استفاده دولت، مهندسان اختصاصی نیز برای تسریع در اجرای ابزارهای هوش مصنوعی خود برای آژانس های شرکت کننده ارائه می دهد و یک "مسیر ارتقاء" برای ویژگی های گسترده تر و محدودیت های نرخ بالاتر ارائه می دهد. چنین دسترسی بخشی حیاتی از طرح اقدام هوش مصنوعی ترامپ است که برای قرار دادن ایالات متحده به عنوان رهبر جهانی در هوش مصنوعی طراحی شده است. و به نظر نمی رسد که دولت او از رفتار عجیب و غریب Grok در ماه های اخیر منصرف شده باشد، مانند اشتغال آن با تئوری های توطئه راست افراطی در مورد "نسل کشی سفیدپوستان" در آفریقای جنوبی، یا چرخش کوتاه اما مشتاقانه آن به سمت یهود ستیزی.

xAI آخرین شرکت از شرکت های هوش مصنوعی است که با GSA به توافق رسیده است. در ماه اوت، Anthropic شروع به ارائه مدل هوش مصنوعی Claude خود به سه شاخه از دولت ایالات متحده به قیمت 1 دلار کرد، پس از اینکه Gemini و رقیب اصلی xAI، OpenAI، به لیست فروشندگان تایید شده پیوستند.