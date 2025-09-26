یک پیروزی دیگر برای مصرفکنندگان اتحادیه اروپا. روز چهارشنبه، مایکروسافت در مورد شرایطی که برای برنامه بهروزرسانیهای امنیتی توسعهیافته (ESU) ویندوز 10 در نظر گرفته بود، عقبنشینی کرد. با این حال، این کار را تنها در منطقه اقتصادی اروپا (EEA) پس از شکایت یک گروه مدافع انجام داد. نکته اصلی؟ قانون بازارهای دیجیتال (DMA) اتحادیه اروپا از تبانی غیرقانونی و محدود کردن حق انتخاب مصرفکننده محافظت میکند. اگر شرکت کوتاه نمیآمد، این مقررات میتوانست منجر به تحقیقات و جریمههای سنگین شود.
"در منطقه اقتصادی اروپا، ما در حال بهروزرسانی فرآیند ثبتنام هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که انتظارات محلی را برآورده میکند و یک تجربه امن و ساده ارائه میدهد،" یک سخنگوی مایکروسافت به Windows Central گفت. "هدف ما حمایت از مشتریان و ارائه گزینههایی به آنها در هنگام انتقال به ویندوز 11، با دسترسی بیوقفه به بهروزرسانیهای امنیتی حیاتی است."
این حرکت ناشی از تصمیمات مایکروسافت در مورد آینده ویندوز 10 است. در اوایل سال 2023، این شرکت اعلام کرد که تنها تا اکتبر 2025 از بهروزرسانیهای امنیتی حیاتی برای سیستم عامل پشتیبانی میکند.
از آن زمان، این شرکت برنامه ESU را راهاندازی کرد. این برنامه به مصرفکنندگان اجازه میدهد تا با پرداخت 30 دلار، یک سال به تمدید بهروزرسانیهای امنیتی اضافه کنند. سازنده ویندوز همچنین چند گزینه "رایگان" را اضافه کرد. اولین گزینه، فعال کردن پشتیبانگیری ابری ویندوز با استفاده از حساب مایکروسافت است. با این حال، از OneDrive استفاده میکند. و هنگامی که از 5 گیگابایت فضای ذخیرهسازی رایگان فراتر رفتید، باید هزینه بیشتری بپردازید. (اگر فایلهای بزرگ زیادی برای پشتیبانگیری دارید، این مورد احتمالاً اعمال میشود.) گزینه دیگر، صرف 1000 امتیاز Microsoft Rewards است که همه آن را ندارند.
سازمان حمایت از مصرفکنندگان Euroconsumers در ماه ژوئن مایکروسافت را متهم کرد. این سازمان غیرانتفاعی نوشت: "محدود کردن امنیت به معنای محدود کردن عمر محصول است." این سازمان، الزامات ویندوز 10 مایکروسافت را "منسوخ شدن برنامهریزیشده" توصیف کرد. این عمل، طراحی عمدی محصولات با طول عمر محدود است. به طور اتفاقی برای شرکتهای بزرگ فناوری، این امر معمولاً باعث افزایش فروش میشود. به طور ناخوشایند برای مصرفکنندگان، یک هزینه اضافی است.
منسوخ شدن برنامهریزیشده همچنین اصطلاحی است که میتوانست خشم تنظیمکنندههای اتحادیه اروپا را برانگیزد. شرکتهای بزرگ فناوری مانند مایکروسافت که قانون DMA را نقض کنند، ممکن است مجبور شوند تا 10 درصد از گردش مالی سالانه جهانی خود را بپردازند.
Euroconsumers اعلام کرد که مایکروسافت مصرفکنندگان را به سمت دو گزینه سوق میدهد. این سازمان نوشت: "قبل از اینکه آماده شوید، یک دستگاه جدید بخرید یا با دستگاه فعلی خود بمانید و با خطرات امنیتی بیشتری روبرو شوید." این گروه خاطرنشان کرد که 22 درصد از دارندگان رایانه شخصی در اتحادیه اروپا هنوز از دستگاه ویندوزی که از سال 2017 یا قبل از آن است استفاده میکنند. سال 2018 اغلب به عنوان یک مبنای تقریبی برای واجد شرایط بودن ویندوز 11 در نظر گرفته میشود، با توجه به الزامات فنی نرمافزار.
در حالی که کاربران رایانه شخصی در منطقه اقتصادی اروپا اکنون یک سال اضافی فرصت دارند، بقیه جهان چندان خوششانس نیستند. اگر هنوز از ویندوز 10 استفاده میکنید، فقط تا 14 اکتبر فرصت دارید یکی از سه کار زیر را انجام دهید: به ویندوز 11 ارتقا دهید (انتخاب ترجیحی مایکروسافت)، 30 دلار بپردازید، پشتیبانگیری ویندوز را روشن کنید یا امتیاز پاداش را پرداخت کنید. عاقلانه انتخاب کنید.