شیائومی 17 پرو مکس، به عنوان قدرتمندترین عضو این خانواده، برای کاربرانی طراحی شده که به دنبال نهایت فناوری و بهترین تجربهی ممکن هستند. این گوشی با نمایشگر خیرهکنندهی 6.9 اینچی 2K که از فناوری جدید «سوپر پیکسل» بهره میبرد، وضوحی فوقالعاده را با مصرف انرژی بهینه ارائه میدهد. در بخش دوربین، این مدل با سنسور اصلی Light Hunter 950L و فناوری LOFIC، محدودهی دینامیکی را به 16.5EV رسانده و کیفیتی بیرقیب در عکاسی، به خصوص در شرایط نوری دشوار، فراهم میکند. لنز تلهفوتو پریسکوپ 5X آن نیز با جذب نور 30 درصد بیشتر، عکاسی از فواصل دور را متحول میکند. این مجموعهی قدرتمند توسط یک باتری عظیم 7500 میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ 100 وات سیمی و 50 وات بیسیم تغذیه میشود.
در کنار این غول فناوری، شیائومی 17 پرو قرار دارد؛ گزینهای متعادلتر برای کسانی که یک دستگاه خوشدست با قابلیتهای حرفهای میخواهند. این مدل با نمایشگر 6.3 اینچی، وزن 192 گرم و باتری 6300 میلیآمپرساعتی، ترکیبی عالی از قدرت و کاربری روزمره را ارائه میدهد. هر دو مدل پرو به نمایشگر ثانویهای در پنل پشتی مجهز شدهاند که کاربردهای هوشمندانهای مانند گرفتن سلفی با دوربین اصلی، پیشنمایش عکس و ایجاد پرترههای مبتنی بر هوش مصنوعی را ممکن میسازد.
زیر پوستهی تمام این دستگاهها، تراشهی اسنپدراگون 8 الیت نسل 5 در کنار رابط کاربری HyperOS 3 مبتنی بر اندروید 16، عملکردی روان و بینقص را تضمین میکند. سیستم دوربین سهگانهی 50 مگاپیکسلی در تمام مدلها با بهینهسازیهای برند معتبر لایکا همراه شده تا تجربهی عکاسی در سطح حرفهای باشد.
قیمتگذاری این سری نیز به شکلی رقابتی انجام شده است. مدل پایهی شیائومی 17 پرو با قیمت 4,999 یوان (حدود 700 دلار) و مدل پایهی پرو مکس با قیمت 5,999 یوان (حدود 841 دلار) عرضه میشوند. پیشفروش این محصولات از هماکنون آغاز شده و فروش رسمی آنها از 27 سپتامبر شروع خواهد شد.
منبع: notebookcheck
نوشته شیائومی ۱۷ پرو و ۱۷ پرو مکس رونمایی شدند؛ حالا با دو نمایشگر! اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala