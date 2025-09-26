نینتندو یک فروشگاه موقت در لندن در پاییز امسال افتتاح می‌کند

نینتندو افتتاح خواهد کرد یک فروشگاه موقت رسمی در لندن در پاییز امسال، اولین فروشگاه خود در بریتانیا. این فروشگاه از 22 اکتبر تا 16 نوامبر در طبقه همکف مرکز خرید Westfield London در Shepherd's Bush باز خواهد بود.

این غول بازی ژاپنی، فروشگاه های رسمی در توکیو و کیوتو و همچنین مکان های دائمی در نیویورک و (20 سال بعد) سان فرانسیسکو دارد. فروشگاه موقت در لندن مجموعه گسترده‌ای از کالاهای نینتندو را در سراسر نمادین‌ترین عناوین این برند از جمله Super Mario، Donkey Kong، The Legend of Zelda، Animal Crossing و موارد دیگر به نمایش خواهد گذاشت. طرفداران می توانند انواع پوشاک و لوازم جانبی کلکسیونی مانند جاکلیدی، سنجاق و کیف را تهیه کنند.

ورود به فروشگاه موقت در طول هفته اول فقط با رزرو امکان پذیر خواهد بود و بلیط ها در 7 اکتبر به صورت زنده عرضه می شوند. مهمانان می توانند تاریخ و زمان ورود بین 22 تا 26 اکتبر را رزرو کنند. از 27 اکتبر، ورود به فروشگاه از طریق سیستم اولویت با اولین نفر ارائه خواهد شد، اگرچه از دیدن صف بیرون در شگفت زده نشوید.