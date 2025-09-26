مایکروسافت استفاده اسرائیل از مراکز داده خود را برای نظارت جمعی بر فلسطینی ها مسدود کرد

مایکروسافت دسترسی به مراکز داده خود را برای واحدی از ارتش اسرائیل که به تقویت یک عملیات نظارت گسترده علیه غیرنظامیان فلسطینی کمک می کرد، پایان داده است، طبق گزارش توسط گاردین. این شرکت می گوید که سازمان جاسوسی این کشور شرایط خدمات آن را نقض کرده است.

این سیستم نظارتی میلیون‌ها تماس تلفنی انجام شده توسط غیرنظامیان فلسطینی را هر روز در غزه و کرانه باختری جمع‌آوری می‌کرد. این انبوه عظیم داده‌ها از طریق پلتفرم ابری Azure مایکروسافت ذخیره شده است، اما این شرکت به تازگی به سازمان جاسوسی اسرائیل اطلاع داده است که این عمل دیگر قابل قبول نخواهد بود.

برد اسمیت، معاون رئیس و رئیس مایکروسافت، کارکنان را از این اقدام در یک ایمیل مطلع کرد و نوشت که این شرکت "مجموعه‌ای از خدمات را به واحدی در وزارت دفاع اسرائیل متوقف و غیرفعال کرده است." او پیشنهاد کرد که این شامل قطع دسترسی به فضای ذخیره‌سازی ابری و برخی خدمات هوش مصنوعی است.

او در ادامه گفت: "ما فناوری را برای تسهیل نظارت جمعی بر غیرنظامیان ارائه نمی دهیم." "ما این اصل را در هر کشوری در سراسر جهان اعمال کرده ایم و برای بیش از دو دهه بارها بر آن اصرار ورزیده ایم."

مایکروسافت پس از انجام یک تحقیق خارجی برای بررسی استفاده سازمان جاسوسی از پلتفرم ابری Azure خود، به این تصمیم رسید. همچنین این تصمیم در بحبوحه فشار از سوی هم کارکنان و هم سرمایه گذاران برای بررسی رابطه خود با اسرائیل در رابطه با تهاجم نظامی در غزه، گرفته شد.

گفته می‌شود که این موضوع در سال 2021 آغاز شد، زمانی که ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت، پس از دیدار با یک فرمانده از سپاه نخبه نظارت نظامی اسرائیل، واحد 8200، شخصاً تلاش برای ذخیره‌سازی را تأیید کرد. گزارش شده است که نادلا به این کشور یک منطقه سفارشی و مجزا در پلتفرم Azure برای ذخیره این تماس‌های تلفنی داده است، همه اینها بدون اطلاع یا رضایت فلسطینی‌ها.

در حالی که درگیری بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی برای دهه‌ها وجود داشته است، این پلتفرم‌ها دو سال کامل قبل از تشدید خشونت‌های اخیر، که از 7 اکتبر 2023 آغاز شد، ساخته شدند. شعار هنگام ساخت این پروژه، ثبت "یک میلیون تماس در ساعت" بود.

فایل‌های درز کرده مایکروسافت نشان می‌دهد که بخش اعظم این داده‌ها در تأسیسات Azure در هلند ذخیره می‌شد، اما اسرائیل پس از شروع تحقیقات اولیه مایکروسافت، ظاهراً آن را جابجا کرد. گاردین گزارش داده است که واحد 8200 قصد داشت داده ها را به پلتفرم ابری Amazon Web Services منتقل کند. ما با آمازون تماس گرفته ایم تا بپرسیم آیا این انبوه عظیم داده های شخصی را پذیرفته است یا خیر.