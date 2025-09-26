اتحادیه اروپا به اپل می‌گوید "هیچ قصدی" برای لغو قانون بازارهای دیجیتال ندارد

اتحادیه اروپا به طور خلاصه درخواست‌ها از اپل را برای لغو و جایگزینی قانون بازارهای دیجیتال (DMA) خود، قانونی که نحوه عملکرد شرکت‌های بزرگ فناوری در داخل این بلوک ۲۷ کشوری را تا حد زیادی تعیین می‌کند، رد کرده است. به گزارش نخستین بار توسط فرانس ۲۴، توماس رگنیر، سخنگوی امور دیجیتال اتحادیه اروپا، به نامه سرگشاده اپل در مورد تأثیر DMA بر کاربران در اتحادیه اروپا پاسخ داد.

"اپل به سادگی از زمان ورود DMA به اجرا، با هر بخش کوچکی از آن مخالفت کرده است." رگنیر گفت. او افزود که کمیسیون "اصلاً هیچ قصدی" برای برچیدن DMA ندارد. این قانون مهم در سال 2022 به تصویب رسید تا نفوذ و قدرت روزافزون شرکت‌های بزرگ فناوری را مهار کند و شرایط برابر را برای رقبای کوچک‌تر بالقوه فراهم کند.

از آن زمان، اپل به دلیل قوانین فروشگاه App خود ، قابلیت همکاری بین دستگاهی و گزینه‌های مرورگر خود در اتحادیه اروپا به دردسر افتاده است. در اوایل سال جاری، کمیسیون اپل را به دلیل فعالیت‌های ضد رقابتی تقریباً ۵۷۰ میلیون دلار جریمه کرد که این شرکت در حال تجدید نظر است.

در تابستان امسال، کمیسیون یک دوره مشاوره عمومی برای DMA با مهلت ارسال ۲۴ سپتامبر را آغاز کرد. اپل یک پاسخ رسمی ارائه کرد ، در حالی که از طریق یک پست وبلاگ به طور علنی DMA را محکوم کرد.

در این پست، اپل می‌گوید: "مشخص شده است که DMA منجر به تجربه بدتری برای کاربران اپل در اتحادیه اروپا می‌شود." این شرکت می‌گوید که "از تنظیم‌کننده‌ها می‌خواهد تا نگاه دقیق‌تری به چگونگی تأثیر این قانون بر شهروندان اتحادیه اروپا که هر روز از محصولات اپل استفاده می‌کنند داشته باشند"، و ادعا می‌کند که اجرای این قوانین کاربران را در معرض خطرات بیشتری از کلاهبرداری‌ها، قرار گرفتن در معرض برنامه‌های مضر و تضعیف امنیت داده‌های کاربران قرار می‌دهد.

رفت و برگشت بر سر DMA و جریمه‌های سنگینی که علیه شرکت‌های بزرگ فناوری وضع می‌شود، در میان مذاکرات تجاری بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا، به بخشی از گفتمان سیاسی تبدیل شده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ خشم خود را ابراز کرد از اینکه شرکت‌های آمریکایی با چنین جریمه‌های سنگینی روبرو هستند، و وال استریت ژورنال ادعا کرد که اتحادیه اروپا از این جریمه‌ها تا حدی به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات تجاری استفاده می‌کند.