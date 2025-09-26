OpenAI خلاصه‌های روزانه شخصی‌سازی‌شده را با ChatGPT Pulse معرفی می‌کند

ChatGPT از قبل تلاش می‌کند به همه سوالات شما پاسخ دهد. اکنون در تلاش است قبل از اینکه بپرسید به سوالات پاسخ دهد. ویژگی جدید OpenAI برای ربات هوش مصنوعی خود، ChatGPT Pulse است، خلاصه‌ای از به‌روزرسانی‌های شخصی‌سازی‌شده. بلاگ پست که Pulse را توضیح می‌دهد، آن را به عنوان بولتنی برای شروع روز بر اساس تحقیقات ناهمزمان انجام شده توسط ChatGPT معرفی می‌کند.

کاربران می‌توانند Pulse را به سمت موضوعات خاص یا دور از آنها هدایت کنند، و خلاصه‌ها همچنین از تاریخچه چت و، در صورت اتصال، Gmail و Google Calendar شما استفاده می‌کنند. نمونه‌هایی که OpenAI برای اینکه پیشنهادات Pulse ممکن است شبیه چه چیزی باشد ارائه داد عبارتند از «پیگیری موضوعاتی که اغلب در مورد آنها بحث می‌کنید، ایده‌هایی برای شام سریع و سالم برای تهیه در خانه در آن شب، یا گام‌های بعدی به سوی یک هدف بلندمدت مانند تمرین برای یک تریاتلون».

در حال حاضر، ChatGPT Pulse برای مشترکین سطح Pro برای آزمایش در دسترس است. با این حال، OpenAI قصد دارد در نهایت این ویژگی را برای همه کاربران عرضه کند.