Fire Emblem Shadows اندکی استدلال اجتماعی را با تاکتیک های خود ترکیب می کند

Nintendo به تازگی اعلام کرد که بازی اصلی بعدی Fire Emblem در سال 2026 عرضه می شود و به نظر می رسد این شرکت رویکرد دیگری به این سری استراتژی محبوب دارد تا شما را در طول انتظار سرگرم کند. Fire Emblem Shadows یک اسپین آف موبایلی جدید است که گیم پلی تاکتیکی این سری را با برخی از مکانیک های اختصاص اجتماعی که توسط بازی هایی مانند Among Us محبوب شده اند، ترکیب می کند و اکنون برای دانلود در دسترس است.

Shadows گروه هایی از قهرمانان - مجموعه معمولی سلطنتی، یاغی و نمونه های اولیه انیمه - را دنبال می کند که در یک هزارتوی زیرزمینی حرکت می کنند. نینتندو می نویسد: "بازیکنان انتخاب می کنند که نقش یک مرید نور را بر عهده بگیرند و هدفشان یافتن راه خود از طریق هزارتو است، یا یک مرید سایه." "پس از نبرد اولیه، بازیکنان رای می دهند تا مشخص کنند که به نظرشان چه کسی مرید خائن سایه است. نتیجه رای بر این که آیا نبرد بعدی مطلوب تر است یا چالش برانگیزتر تأثیر می گذارد."

برخلاف یک مسابقه معمولی Fire Emblem، شما کنترل مستقیمی بر شخصیت های خود در طول نبردها ندارید. در عوض، می توانید مسیری را که آنها در یک نقشه طی می کنند ببینید و وظیفه دارید جادوهایی را مستقر کنید که به دشمنان آسیب می رسانند، قهرمانان را شفا می دهند یا در حین حرکت آنها باف های دیگری ارائه می دهند. سبک گیم پلی باعث می شود که کل این موضوع بدون دخالت دست و حتی کمی خسته کننده در نبردهای اولیه به نظر برسد، اما ممکن است با دشمنان دشوارتر تغییر کند. همچنین در حین بازی ارتقاها را به دست می آورید و نینتندو در حال فروش یک سیزن پس است که در حین کار بر روی هر یک از دو طرح Fire Emblem Shadows پاداش های برتر را باز می کند.

در حالی که فشار نینتندو به بازی های موبایلی در سال های اخیر کاهش یافته است، این شرکت به طور نسبتاً پیوسته اسپین آف اصلی خود، Fire Emblem Heroes را از زمان انتشار در سال 2017 به روز کرده است. این بازی نگاهی به گیم پلی این سری ارائه داد که به نسخه اصلی نزدیک تر بود، فقط با یک سیستم قرعه کشی به سبک گاچا برای باز کردن قفل شخصیت های جدید. اگر محبوب شود، به نظر می رسد Fire Emblem Shadows همان سطح از پشتیبانی را خواهد دید.

Fire Emblem Shadows برای دانلود رایگان در iOS و Android در دسترس است.