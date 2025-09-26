Anker پیش فروش سیستم پروژکتور Nebula X1 Pro خود را آغاز می کند

Anker پیش فروش را آغاز کرده است برای سیستم سینمای خانگی Soundcore Nebula X1 Pro بعد از معرفی محصول در IFA. این کار از طریق پلتفرم تامین مالی جمعی Kickstarter انجام می شود و قیمت ها از 3000 دلار شروع می شود که یک تخفیف زودهنگام از برچسب قیمت نهایی 5000 دلاری است.

Nebula X1 Pro یک سیستم سینمای خانگی همه کاره است، زیرا شامل یک پروژکتور 4K، یک ساندبار، یک ساب ووفر و بلندگوهای ماهواره ای است. این دستگاه دارای طراحی منحصر به فردی است، با ساب ووفر شناور در داخل یک سیستم مونتاژ فنری برای جلوگیری از انتقال ارتعاشات. بلندگوهای ساندبار به سمت چپ و راست پروژکتور باز می شوند و دو بلندگوی ماهواره ای بی سیم صدای فراگیر را امکان پذیر می کنند.

این سیستم از Dolby Atmos پشتیبانی می کند و محافظت IP43 را در برابر باران سبک و گرد و غبار ارائه می دهد. این امر آن را به یک پروژکتور عالی برای گردهمایی های فضای باز تبدیل می کند که توسط یک کابل برق جمع شونده، یک دسته تلسکوپی و چرخ های غلتکی در پایین کمک می شود.

لنز موتوری امکان راه اندازی آسان را فراهم می کند و از بلندگوها می توان برای پخش صدا بدون هیچ ویدیوی همراه استفاده کرد. حتی با یک جفت میکروفون بی سیم برای تهییج جمعیت قبل از شب فیلم همراه است. به عبارت دیگر، این یک ماشین مهمانی قابل حمل است.

این یک پالایش از پروژکتور Nebula X1 از پیش موجود است، که ما آن را بسیار دوست داشتیم. ما گفتیم که این "واضح ترین و زنده ترین کیفیت تصویر" را ارائه می دهد که تا به حال با یک پروژکتور تجربه کرده ایم. این مدل نیز 3000 دلار هزینه دارد، اما دارای سیستم بلندگوی کمتر گسترده ای است. کیفیت صدای پروژکتور اصلی "بسیار قابل احترام" بود، اما احتمالاً در مقایسه با یک سیستم کامل Dolby Atmos با بلندگوهای ماهواره ای و غیره کمرنگ خواهد بود.

Nebula X1 Pro قبلاً از هدف تامین مالی خود فراتر رفته است، بنابراین قطعاً در حال آمدن است. انتظار می رود تحویل ها در ماه دسامبر انجام شود.