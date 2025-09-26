xAI ایلان ماسک از OpenAI شکایت کرده و ادعا میکند که سازنده ChatGPT اسرار تجاری آن را دزدیده است. این دادخواست پس از آن صورت میگیرد که این شرکت اخیراً از یک کارمند سابق، Xuechen Li، به دلیل دزدیدن اطلاعات محرمانه از شرکت قبل از استخدام در OpenAI، شکایت کرد.
در آخرین دادخواست خود، که توسط Sherwood گزارش شده است، xAI میگوید که اقدامات ادعایی Li بخشی از «الگوی گستردهتر و عمیقاً نگرانکننده سوء استفاده از اسرار تجاری، رقابت ناعادلانه و دخالت عمدی در روابط اقتصادی توسط OpenAI است.» به گفته وکلای xAI، OpenAI همچنین دو کارمند دیگر xAI را استخدام کرده است که اطلاعات اختصاصی را از شرکت ماسک دزدیدهاند.
در این دادخواست آمده است: «مهندس اولیه دیگر xAI - جیمی فراتور - نیز در حال جمعآوری کد منبع xAI و airdrop کردن آن به دستگاههای شخصی خود برای بردن به OpenAI بود، جایی که اکنون در آنجا کار میکند.» «در همین حال، یک مدیر ارشد مالی یک قطعه دیگر از این پازل را به OpenAI آورد - «سس مخفی» xAI در استقرار سریع مراکز داده - بدون اینکه قصدی برای رعایت تعهدات قانونی خود در قبال xAI داشته باشد.»
OpenAI در بیانیهای که با Engadget به اشتراک گذاشت، گفت: «این دادخواست جدید آخرین فصل در آزار و اذیت مداوم آقای ماسک است. ما هیچ گونه نقض محرمانگی را تحمل نمی کنیم و هیچ علاقه ای به اسرار تجاری سایر آزمایشگاه ها نداریم.»
البته ماسک سابقه پیچیدهای با سازنده ChatGPT دارد و این اولین بار نیست که شرکت هوش مصنوعی رقیب او از OpenAI شکایت میکند. ماه گذشته، xAI دادخواستهایی علیه OpenAI و Apple در مورد جایگاه Grok در نمودارهای App Store تنظیم کرد. ماسک ادعا کرد که رتبه ChatGPT در صدر فهرست نشان دهنده یک "نقض آشکار قوانین ضد انحصار" است. ماسک همچنین دادخواست های متعددی را علیه OpenAI به دلیل رابطه اش با مایکروسافت و حرکت آن به سمت تبدیل شدن به یک شرکت انتفاعی، ثبت کرده است.
به روز رسانی ساعت ۲:۴۹ بعد از ظهر به وقت ET: نظر OpenAI اضافه شد.