گوگل از دادگاه عالی درخواست کمک برای رهایی از شکایت اپیک را دارد

به گفته یک پرونده‌ای که این شرکت با انگجت به اشتراک گذاشته است، گوگل از دادگاه عالی می‌خواهد که وارد عمل شود و حکمی را که این شرکت در پرونده خود با اپیک گیمز دریافت کرده است، متوقف کند. این شرکت درخواست خود را پس از یک باخت قانونی بزرگ به اپیک گیمز در اکتبر 2024 ارائه می‌کند که مستلزم باز کردن فروشگاه گوگل پلی به روی فروشگاه‌های برنامه شخص ثالث به مدت سه سال بود.

گوگل از قضات می‌خواهد که تا 17 اکتبر، سه روز قبل از شروع اجرای حکم اپیک، مداخله کنند. این شرکت امیدوار است که پس از ارائه یک توقف، دادگاه پرونده را برای بررسی کامل بررسی کند. اگر تجدیدنظرخواهی گوگل از قبل توسط دادگاه استیناف حوزه نهم رد نشده بود، درخواست کمک از دادگاه عالی حتی وارد تصویر هم نمی‌شد. پرونده این شرکت شامل دلایل فنی متعددی است که چرا حکم دادگاه حوزه نهم باید لغو شود. همچنین چندین نمونه ارائه می‌دهد که چرا حکم اصلی اپیک برای گوگل، توسعه‌دهندگان و مصرف‌کنندگان بد است.

گوگل معتقد است که این حکم "[با ایجاد] خطرات امنیتی و ایمنی هنگفتی با فعال کردن فروشگاه‌هایی که محتوای مخرب، فریبنده یا دزدی را ذخیره می‌کنند برای تکثیر" و این که توسعه‌دهندگان را با "نظارت مداوم بر ده‌ها یا صدها فروشگاه که ممکن است ناگهان برنامه‌های آن‌ها را بدون اطلاع آن‌ها حمل کنند" تحت فشار قرار می‌دهد. این شرکت همچنین اشاره می‌کند که این حکم "جبران خسارت به گوگل را برای توسعه‌دهندگان بسیار آسان‌تر می‌کند"، برای خدمات پلی استور که هیچ ارتباطی با پرداخت‌ها ندارند.

گوگل در انتهای بازنده نبرد حقوقی چهار ساله خود با اپیک، توسعه‌دهنده Fortnite، نه تنها دستور داده شد که فروشگاه پلی را به روی فروشگاه‌های برنامه شخص ثالث باز کند، بلکه دیگر مجاز به انجام معاملات در مورد پیش‌نصب پلی استور بر روی تلفن‌ها یا مجبور کردن توسعه‌دهندگان به استفاده از سیستم پرداخت خود نیست. برخلاف پرونده اپیک با اپل، جایی که توسعه‌دهنده فقط یک امتیاز کوچک، اگرچه معنادار، به دست آورد، باخت گوگل تقریباً همه چیزهایی را که خواسته بود به اپیک داد.

زمانی که اپل و گوگل سال گذشته از دادگاه عالی خواستند تا پرونده آن‌ها را بررسی کند، دادگاه درخواست‌های آن‌ها را بدون توضیح رد کرد. مشخص نیست که آیا گوگل به آنچه می‌خواهد خواهد رسید یا خیر، اما با توجه به تغییرات بسیار بزرگ‌تری که در صورت پیشروی حکم مجبور به ایجاد آن‌ها خواهد شد، این احتمال وجود دارد که دادگاه واکنش متفاوتی نشان دهد.