عملکرد این قابلیت جدید بسیار متنوع است. برای نمونه، با دسترسی به تقویم شما، میتواند برای یک شام کاری مهم استراتژی بچیند، یا با در نظر گرفتن قرارهای ملاقات بعدی، بهترین مسیر دویدن را پیشنهاد دهد. همچنین، علاقهمندان به ورزش میتوانند خلاصهای از نتایج تیم مورد علاقهی خود را بهسرعت دریافت کنند. این سطح از شخصیسازی، ChatGPT Pulse را به گامی کلیدی در جهت تحقق چشمانداز بزرگتر OpenAI، یعنی ساخت «ایجنتهای هوش مصنوعی» تبدیل میکند. این ایجنتها، دستیاران هوشمندی هستند که نه تنها به دستورات پاسخ میدهند، بلکه با درک اهداف کاربر، بهصورت مستقل برای دستیابی به آنها تلاش میکنند.
با این حال، شخصیسازی عمیق مستلزم دسترسی به دادههای حساس کاربر است که موضوع حریم خصوصی را به میان میآورد. OpenAI برای رفع این نگرانیها اعلام کرده است که فعالسازی ChatGPT Pulse نیازمند کسب اجازهی صریح از کاربر برای دسترسی به مواردی مانند تقویم، ایمیل و تاریخچهی چتهاست. این شرکت همچنین تضمین داده است که دادههای بازخورد کاربران دربارهی این قابلیت، تنها برای بهبود تجربهی فردی آنها در روز بعد به کار میرود و برای آموزش عمومی مدلهای هوش مصنوعی استفاده نخواهد شد. فیجی سیمو، از مدیران ارشد OpenAI، در این باره میگوید: «پیشرفت واقعی زمانی حاصل میشود که دستیاران هوش مصنوعی اهداف شما را درک کنند و بدون انتظار برای دستور، به شما کمک کنند.»
ویژگی ChatGPT Pulse در مرحلهی اول برای کاربران اشتراک Pro در اپلیکیشن موبایل عرضه شده است و در آیندهای نزدیک برای همهی کاربران در دسترس قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، OpenAI اعلام کرد که قابلیت Projects، که پیش از این پولی بود و برای دستهبندی چتها استفاده میشود، اکنون برای کاربران رایگان نیز فعال شده است.
منبع: OpenAI
