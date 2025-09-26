ترامپ حکم اجرایی را امضا کرد و گفت معامله تیک تاک او قانونی است

دونالد ترامپ، رئیس جمهور، یک دستور اجرایی را امضا کرده است که برخی از شرایط یک معامله برای تحت کنترل آمریکا درآوردن تجارت تیک تاک در ایالات متحده را نهایی می کند. نهاد جدید تیک تاک متعلق به گروهی از سرمایه گذاران مستقر در ایالات متحده خواهد بود، در حالی که بایت دنس سهم کوچکتری در شرکت جدید خواهد داشت و الگوریتم این اپلیکیشن را حفظ خواهد کرد.

تیک تاک بیش از یک سال است که با عدم اطمینان در مورد آینده خود در ایالات متحده روبرو بوده است، از زمانی که جو بایدن، رئیس جمهور سابق، قانونی را امضا کرد سال گذشته که بایت دنس را ملزم می کرد تیک تاک را بفروشد یا با ممنوعیت روبرو شود. در ژانویه، دادگاه عالی این قانون را تایید کرد و تیک تاک به طور خلاصه رفت تاریک درست زمانی که ترامپ روی کار آمد. ترامپ به سرعت یک دستور اجرایی را امضا کرد که مهلت ممنوعیت این برنامه را تمدید کرد. (او هفته گذشته چهارمین تمدید را امضا کرد.) دستور امروز اعلام می کند که این طرح برای جدا کردن یک نهاد آمریکایی از شرکت متعلق به بایت دنس، الزامات دستور ممنوعیت را برآورده می کند.

این دستور اجرایی پس از یک هجوم علاقه از سوی شرکت ها و سرمایه گذاران آمریکایی به تیک تاک صادر می شود. گزارش شده است که مایکروسافت، آمازون، پرپلکسیتی ای آی، الکسیس اوهانیان، بنیانگذار رددیت و مستر بیست یوتیوبر همگی از جمله کسانی بودند که برای این تجارت رقابت می کردند.

بر اساس توافق جدید، سرمایه گذاران آمریکایی سهم بزرگی در نهاد آمریکایی خواهند داشت. گزارش سی ان بی سی داد که اوراکل، سیلور لیک و ام جی ایکس بخشی از یک گروه اصلی از سرمایه گذاران خواهند بود که 45 درصد از این تجارت را در اختیار دارند. ترامپ مشارکت اوراکل را تایید کرد و همچنین از مایکل دل و روپرت مرداک به عنوان سرمایه گذار به عنوان بخشی از این معامله نام برد. بایت دنس، مالک فعلی تیک تاک، 19.9 درصد سهام خواهد داشت و بقیه به گروهی از سرمایه گذاران می رسد که شامل سرمایه گذاران قبلی بایت دنس می شوند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، گفت که ارزش شرکت جدید حدود 14 میلیارد دلار خواهد بود.

اوراکل که قبلاً در زمینه امنیت داده با این شرکت مشارکت داشته است، به نقش خود در نظارت بر الگوریتم و امنیت این برنامه ادامه خواهد داد. سرنوشت الگوریتم تیک تاک یک سوال اساسی بوده است. برخی از قانونگذاران در مورد تصمیم برای صدور مجوز الگوریتم از بایت دنس سوالاتی را مطرح کرده اند. در اوایل این هفته، هر دو رئیس جمهوری خواه و رتبه بندی دموکرات عضو کمیته منتخب مجلس نمایندگان در مورد حزب کمونیست چین نگرانی هایی را در مورد هر گونه ترتیبی که الگوریتم را مستقیماً در اختیار آمریکایی ها قرار نمی دهد، ابراز کردند.

ونس پس از امضای این دستور توسط ترامپ در پاسخ به سوالات، به خبرنگاران گفت که این معامله تضمین می کند که سرمایه گذاران آمریکایی "کنترل نحوه هدایت محتوا توسط الگوریتم به سمت کاربران" را خواهند داشت. ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا این الگوریتم محتوای MAGA را ترجیح می‌دهد، ابراز تاسف کرد که اگرچه دوست دارد این پلتفرم 100 درصد MAGA باشد، اما در واقع با «همه منصفانه» رفتار خواهد کرد. ترامپ چین را "به طور کامل موافق" با این معامله توصیف کرد.