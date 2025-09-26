با این کیس، شیائومی ۱۷ پرو را به کنسول نوستالژیک تبدیل کنید!

این کیس به یک باتری مستقل 200 میلی‌آمپر ساعتی مجهز شده که عمر فوق‌العاده‌ی 40 روزه را ارائه می‌دهد و می‌توان آن را حین اتصال به گوشی نیز شارژ کرد. با این حال، استفاده از آن مانع از شارژ بی‌سیم گوشی می‌شود. اتصال این دستگاه به گوشی از طریق بلوتوث به‌سادگی و به‌صورت خودکار انجام می‌شود. نکته‌ی مهم این است که بازی‌های نصب‌شده روی آن، از جمله عناوین دارای مجوزی مانند Angry Birds 2 و Snake، به‌صورت مستقل اجرا می‌شوند و نیازی به اینترنت ندارند. این ویژگی به کاربر اجازه می‌دهد تا در هر شرایطی، حتی در حالت پرواز، از بازی کردن لذت ببرد و تجربه‌ای بدون تبلیغات آزاردهنده داشته باشد.

این رویکرد نوآورانه در طراحی لوازم جانبی، با ویژگی‌های خود گوشی‌ها نیز هماهنگ است. مدل‌های شیائومی 17 پرو و پرو مکس به یک نمایشگر ثانویه در پشت دستگاه با نام «MiEnjoy» و اندازه‌ی 2.66 اینچ مجهز شده‌اند. این نمایشگر کوچک، کارایی دستگاه را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد و امکاناتی نظیر مشاهده‌ی اعلان‌ها، کنترل موسیقی، مدیریت تماس‌ها و حتی استفاده از دوربین اصلی برای ثبت تصاویر سلفی باکیفیت را فراهم می‌کند.

در بخش سخت‌افزار، هر دو گوشی از تراشه‌ی پرچمدار اسنپدراگون 8 الیت نسل 5 قدرت می‌گیرند. مدل پرو دارای نمایشگر 6.3 اینچی و باتری 6300 میلی‌آمپر ساعتی است، در حالی که مدل پرو مکس با نمایشگر 6.8 اینچی و باتری عظیم 7500 میلی‌آمپر ساعتی عرضه می‌شود. هر دو مدل از شارژ سیمی 100 وات و شارژ بی‌سیم 50 وات پشتیبانی می‌کنند. طبق اطلاعات منتشر شده، به نظر می‌رسد که عرضه‌ی جهانی این سری به مدل‌های شیائومی 17 و 17 اولترا محدود خواهد بود و نسخه‌های پرو و پرو مکس احتمالاً به‌صورت انحصاری در بازار چین به فروش خواهند رسید. برای یادآوری باید بگوییم قیمت شیائومی 17 پرو در چین از 700 دلار آغاز می‌شود و مدل پرو مکس با قیمت پایه 841 دلار راهی بازار جهانی خواهد شد.

