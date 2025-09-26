متا اکنون یک فید برای آشغال های هوش مصنوعی دارد

اپلیکیشن هوش مصنوعی متا — می دانید، همان جایی که مردم علناً مکالمات خصوصی خود را به اشتراک گذاشتند با چت بات به طور تصادفی — اکنون یک فید اختصاصی برای آشغال های هوش مصنوعی دارد. فید Vibes خانه ای برای ویدیوهای کوتاه تولید شده توسط هوش مصنوعی در اپلیکیشن و وب سایت هوش مصنوعی متا است. کاربران می توانند ساخته های افراد دیگر را اسکرول کنند یا می توانند کلیپ های خود را بسازند، یا با ساختن از ابتدا یا اقتباس ویدیوهای دیگر از فید. ویدیوهایی که افراد می سازند را نیز می توان از طریق پیام خصوصی به اشتراک گذاشت یا به اینستاگرام یا فیس بوک ارسال کرد.

این شرکت اعلام کرد که قصد دارد در آینده ویژگی های بیشتری را برای تولید محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی اضافه کند. به گزارش Threads پست توسط مدیرعامل مارک زاکربرگ، Vibes "نگاهی اولیه به برخی از مسیرهای جدید محصولی است که ما در حال بررسی آن هستیم." او افزود که Meta Superintelligence Labs با Midjourney و Black Forest Labs در پروژه های هوش مصنوعی آینده همکاری خواهد کرد.