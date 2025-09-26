Bowser در حال ترک نینتندو آمریکا است

داگ Bowser، رئیس و مدیر ارشد عملیات نینتندو آمریکا، در تاریخ 31 دسامبر 2025 کناره‌گیری می‌کند. به گفته نینتندو، مسئولیت‌های رهبری Bowser اکنون بین دو مدیر تقسیم خواهد شد: Devon Pritchard، معاون اجرایی درآمد، بازاریابی و تجربه مصرف‌کننده NoA، به عنوان رئیس، و Satoru Shibata، مدیر فعلی شرکت و مدیر اجرایی، به عنوان مدیرعامل شرکت عمل خواهد کرد.

Bowser ابتدا در سال 2015 به عنوان معاون رئیس فروش و بازاریابی به نینتندو پیوست، قبل از اینکه در سال 2019 جایگزین رجی فیلز-ایمه، رئیس‌جمهور قدیمی شود. در مقایسه با برخی دیگر از رهبران این شرکت، Bowser حضور کمتری در بین مردم داشت، اما همچنان نینتندو آمریکا را در بخش تحول‌آفرینی از تاریخ شرکت هدایت کرد. نینتندو نه تنها یک شهربازی را در حالی که Bowser مسئول بود افتتاح کرد، بلکه یک اکران بزرگ در هالیوود با فیلم برادران سوپر ماریو و یک کنسول موفق با انتشار سوییچ 2 در اوایل سال جاری داشت. Bowser همچنین سهم خود را از جنجال‌ها متحمل شد، از جمله گزارش‌هایی مبنی بر اینکه نینتندو آمریکا در رسیدگی به مسائل تبعیض جنسیتی در بین کارمندان خود کوتاهی می‌کند.

"رهبری نینتندو آمریکا افتخار یک عمر بوده است، و من به آنچه که تیم ما هم در نتایج تجاری و هم در تجربیاتی که برای مصرف کنندگان ایجاد کرده ایم دست یافته است، مفتخرم." Bowser در بیانیه ای گفت. Bowser در ادامه گفت: "اکنون، زمان نسل بعدی رهبری است و سابقه Devon خود گویای همه چیز است." او یک رهبر استثنایی است و ترفیع او گواهی بر عملکرد قوی و مشارکت های استراتژیک او در رشد شرکت است."

به گفته نینتندو، "پریچارد قصد دارد تجربیات متعددی را ایجاد کند که به مصرف کنندگان این امکان را می دهد تا با شخصیت ها و دنیاهای نینتندو، از بازی های ویدیویی گرفته تا سرگرمی و تجربیات خرده فروشی، ارتباط برقرار کنند." ممکن است این شرکت اکنون خیلی بزرگ و موفق باشد که فردی با شخصیت به اندازه Fils-Aimé داشته باشد، اما اگر Pritchard قصد دارد به روال معمول پایبند باشد، شاید Shibata بتواند به چهره عمومی تبدیل شود که نینتندو فاقد آن بوده است.