برنامه ضبط تماس Neon پس از کشف نقص امنیتی آفلاین شد

Neon یک برنامه ضبط تماس است که به کاربران برای دسترسی به صدا پول پرداخت می کند، که این برنامه به نوبه خود به شرکت های هوش مصنوعی برای آموزش مدل های خود می فروشد. از زمان راهاندازی آن در هفته گذشته، به سرعت محبوبیت پیدا کرد، اما این سرویس امروز آفلاین شد. تککرانچ گزارش داد که یک نقص امنیتی پیدا کرده است که به هر کاربر وارد شده اجازه می دهد به شماره تلفن های سایر حساب ها، شماره تلفن های تماس گرفته شده، ضبط تماس ها و رونوشت ها دسترسی پیدا کند.
تککرانچ گفت که با بنیانگذار Neon، الکس کیام، در مورد این موضوع تماس گرفته است. این نشریه گزارش داد: «کیام بعداً در روز پنجشنبه به تککرانچ گفت که سرورهای برنامه را خاموش کرده و شروع به اطلاعرسانی به کاربران در مورد توقف برنامه کرده است، اما در اطلاعرسانی به کاربران خود در مورد نقص امنیتی کوتاهی کرد.» این برنامه "به زودی پس از" تماس TC با کیام متوقف شد. به نظر نمیرسد که Neon جدول زمانی در مورد اینکه آیا این سرویس از سر گرفته میشود یا چه زمانی یا چه محافظتهای امنیتی دیگری ممکن است اضافه کند، داشته باشد.
گزارش کامل تککرانچ اینجاست و اگر از Neon استفاده کرده اید، مطمئناً ارزش خواندن دارد.