عینک های اتوفوکوس IXI یک قدم به واقعیت نزدیک تر شدند

عینک های هوشمند را فراموش کنید، لنزهای اتوفوکوس این پتانسیل را دارند که با ارائه یک جایگزین پیشرفته برای عینک های دو دید و چند کانونی دست و پا گیر، به افراد بیشتری کمک کنند. این راه حل های سنتی شامل نگاه کردن به بخش های خاصی از عینک برای اشیاء نزدیک و دور است. در حالی که این کار راحت تر از تعویض مداوم فریم ها است، نیاز به آموزش مجدد چشم ها دارد و همچنین می تواند منجر به خستگی چشم شود.

استارتاپ فنلاندی IXI عینک های اتوفوکوس قصد دارد یک قدم جلوتر بردارد: این شرکت عینکی با قابلیت ردیابی چشم و LCD های داخلی ساخته است که می توانند به طور خودکار روی هر چیزی که به آن نگاه می کنید، درست مانند عینک های با فریم ثابت، فوکوس کنند. از این بهتر، آنها درست مانند عینک های معمولی به نظر می رسند، حتی بیشتر از عینک های هوشمند Ray-Ban با قاب ضخیم متا. در حالی که IXI هنوز آماده شروع به عرضه سخت افزار خود نیست، این شرکت امروز اعلام کرد که با خرید شرکت تولید کننده لنز Finnsusp و ورود به "مشارکت استراتژیک بلندمدت" با OptiSwiss، یک قدم به تولید نزدیک تر شده است.

فریم های اتوفوکوس IXI با LCD داخلی IXI

در حالی که IXI تنها شرکتی نیست که روی فریم های اتوفوکوس کار می کند -- ما در نمایشگاه CES سال گذشته عینک های Star Trek-esque ViXion01 را پوشش دادیم -- این شرکت نزدیک ترین شرکت به آوردن این فناوری به عینک های معمولی است. مطمئناً، آنها به اندازه خط تولید Ray-Ban متا پر زرق و برق نیستند و دقیقاً فریاد فناوری پیشرفته را نمی زنند، اما رویکرد محتاطانه IXI می تواند عینک های آن را برای مخاطبان مسن تر جذاب تر کند. به هر حال، همه نمی خواهند شبیه یک سوپرگیگ مد روز به نظر برسند، اما ایده داشتن عینکی که بتواند چشم های شما را عملاً دهه ها جوان تر کند، بسیار جذاب است.

نیکو ایدین، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران IXI، در مصاحبه ای با Engadget گفت که IXI "کمترین قدرت ردیابی چشم در جهان" را توسعه داده است تا عینک های خود را ممکن سازد. این شرکت باتری های کوچکی را در فریم های نازک عینک خود قرار داده است که ایدین ادعا می کند می تواند یک روز دوام بیاورد. فرض بر این است که شما آنها را یک شب با اتصال یک کابل به ناحیه شقیقه شارژ می کنید (متأسفانه، این کار باعث می شود که هنگام استفاده از آنها برای روشن کردن آنها بسیار سنگین باشند). اگر آنها به طور کامل برق خود را از دست بدهند، صرفاً به عنوان عینک های دوربینی عمل می کنند.

با خرید Finnsusp، IXI قادر خواهد بود تولید کم حجم عینک های خود را برای آزمایش داخلی آغاز کند، در حالی که مشارکت OptiSwiss در نهایت به آن کمک می کند تا برای بازار انبوه مقیاس بندی کند. ایدین می گوید که این شرکت هنوز قیمت یا در دسترس بودن را اعلام نکرده است، اما انتظار دارد که در "بالاترین سطح عینک های موجود" باشد. محصولات IXI بیشتر از عینک‌های هوشمند تبلیغاتی متا، افرادی را هدف قرار می‌دهند که قبلاً عینک می‌زنند و می‌توانند به سرعت ارزش لنزهای اتوفوکوس را ببینند. تخریب چشم در نهایت برای همه ما اتفاق می افتد.