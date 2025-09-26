بهترین مانیتورها برای هر بودجه در سال ۲۰۲۵

مانیتورها چیزی فراتر از صفحه‌هایی هستند که به رایانه شخصی خود وصل می‌کنید — آن‌ها نحوه کار، بازی و خلق کردن شما را شکل می‌دهند. چه به بهترین مانیتور برای بازی، ویرایش ویدیو یا کارهای روزمره نیاز داشته باشید، گزینه‌های زیادی وجود دارد که قیمت، عملکرد و طراحی را متعادل می‌کنند.



در سال ۲۰۲۵، شما همه چیز را از نمایشگرهای جمع‌وجور برای کارهای سبک گرفته تا پنل‌های عریض بزرگ که انجام چند کار را آسان می‌کنند، خواهید یافت. یک مانیتور جدید همچنین می‌تواند به معنای تصاویر واضح‌تر با پنل‌های با وضوح بالا، یا راحتی بیشتر با نمایشگرهای IPS باشد که رنگ‌های دقیق و زوایای دید گسترده را ارائه می‌دهند.



البته، هر کاری به 4K یا بالاتر نیاز ندارد. گاهی اوقات یک گزینه با وضوح پایین‌تر منطقی‌تر است، به خصوص اگر می‌خواهید در هزینه صرفه‌جویی کنید یا پردازنده گرافیکی قدرتمندی ندارید. با وجود انواع بسیار زیاد مانیتورها در بازار، انتخاب درست به تنظیمات شما و نوع کاری (یا بازی) که قصد انجام آن را دارید بستگی دارد.

فهرست مطالب

بهترین مانیتورها برای سال ۲۰۲۵

عواملی که قبل از خرید مانیتور باید در نظر بگیرید

سوالات متداول مانیتور

نوع پنل

ارزان‌ترین مانیتورها هنوز TN (نماتیک پیچیده) هستند که منحصراً برای گیمرها یا استفاده اداری هستند. مانیتورهای VA (هم ترازی عمودی) نیز نسبتاً ارزان هستند و در عین حال روشنایی خوب و نسبت کنتراست بالایی را ارائه می‌دهند. با این حال، سازندگان محتوا متوجه خواهند شد که نمایشگرهای LCD، IPS (سوئیچینگ درون صفحه‌ای) دقت رنگ، تراکم پیکسلی، کیفیت تصویر و زوایای دید گسترده‌تری را ارائه می‌دهند — و آن‌ها را به یک گزینه قوی برای استفاده عمومی از مانیتور رایانه تبدیل می‌کند.

اگر حداکثر روشنایی مهم است، یک نمایشگر LCD نقطه کوانتومی بهترین گزینه است — این‌ها معمولاً در نمایشگرهای بزرگ‌تر یافت می‌شوند. پنل‌های OLED اکنون در دسترس هستند و بهترین سیاه‌ها و بازتولید رنگ را ارائه می‌دهند، اما فاقد روشنایی نمایشگرهای LED یا نقطه کوانتومی هستند. به علاوه، آن‌ها گران هستند. جدیدترین نوع مانیتور OLED، به نام QD-OLED از سامسونگ، اکنون در بین مانیتورهای بازی رایج است. مهمترین مزیت این است که می‌تواند بسیار روشن‌تر شود و مدل‌های اخیر به بیش از ۱۰۰۰ نیت+ روشنایی اوج می‌رسند.

MiniLEDها اکنون به طور گسترده در نمایشگرهای پیشرفته استفاده می‌شوند. آن‌ها شبیه به فناوری نقطه کوانتومی هستند، اما همانطور که از نامش پیداست، از دیودهای LED کوچکتر استفاده می‌کند که فقط ۰.۲ میلی‌متر قطر دارند. به این ترتیب، سازندگان می‌توانند تا سه برابر LED بیشتری را با مناطق کم نور موضعی بیشتر بسته‌بندی کنند و سیاه‌های عمیق‌تر و کنتراست بهتری ارائه دهند. نمایشگرهای MiniLED همچنین تمایل دارند کنترل نور پس‌زمینه عالی ارائه دهند و آن‌ها را به انتخابی عالی برای محتوای HDR و ویرایش ویدیو تبدیل می‌کند.

اندازه صفحه نمایش، وضوح و فرمت نمایش

در حالی که نمایشگرهای ۲۴ اینچی قبلاً کم و بیش استاندارد بودند (و هنوز هم می‌توانند برای محاسبات اولیه مفید باشند)، نمایشگرهای ۲۷، ۳۲، ۳۴ و حتی ۴۲ اینچی این روزها برای سرگرمی، تولید محتوا و حتی بازی محبوب شده‌اند.

تقریباً هر مانیتوری قبلاً ۱۶:۹ بود، اما اکنون می‌توان اشکال نمایشگر ۱۶:۱۰ و دیگر اشکال عجیب و غریب را پیدا کرد. در سمت بازی و سرگرمی، ما همچنین مانیتورهای منحنی و مانیتورهای فوق عریض عریض با نسبت‌های تصویر مانند ۲۱:۹ را می‌بینیم. با این حال، اگر تصمیم به خرید یک نمایشگر فوق عریض دارید، به خاطر داشته باشید که یک مدل ۳۰ اینچی ۲۱:۹ هم ارتفاع یک مانیتور ۲۴ اینچی است، بنابراین ممکن است در نهایت یک نمایشگر کوچکتر از آنچه انتظار داشتید داشته باشید.

یک مانیتور 4K تقریباً برای سازندگان محتوا ضروری است، و برخی از افراد حتی به دنبال 5K یا تا 8K هستند. با این حال، به خاطر داشته باشید که برای به حرکت درآوردن تمام آن پیکسل‌های تیز به یک رایانه بسیار قدرتمند با یک کارت گرافیک مناسب نیاز دارید. و وضوح بالاتر 4K باید با اندازه صفحه نمایش ۲۷ اینچ و بالاتر جفت شود، در غیر این صورت تفاوت زیادی بین 1440p متوجه نخواهید شد. در عین حال، من مدلی بزرگتر از ۲۷ اینچ نمی‌گیرم مگر اینکه 4K باشد، زیرا اگر از نزدیک به نمایشگر کار کنید، شروع به دیدن پیکسل شدن خواهید کرد. این زمانی است که یک مانیتور با وضوح پایین‌تر محدودیت‌های خود را نشان می‌دهد.

یکی از دسته‌های جدید مانیتورها که باید در نظر بگیرید، مانیتورهای قابل حمل است که برای حمل و استفاده با لپ‌تاپ طراحی شده‌اند. این‌ها معمولاً در وضوح 1080p و اندازه‌های ۱۳-۱۵ اینچی عرضه می‌شوند. آن‌ها معمولاً دارای یک تکیه‌گاه سبک وزن هستند که برای حفظ جمع و جور بودن و به حداکثر رساندن قابلیت حمل و عملکرد، تا می‌شود.

HDR

HDR به سرگرمی و بازی نشاط می‌بخشد – اما قبل از شروع به کار مراقب باشید. برخی از مانیتورهایی که در مواد بازاریابی خود ادعای HDR دارند، حتی با یک استاندارد پایه مطابقت ندارند. برای اطمینان از اینکه یک نمایشگر حداقل با مشخصات HDR مطابقت دارد، می‌خواهید یکی را با رتبه DisplayHDR انتخاب کنید که هر لایه نشان دهنده حداکثر روشنایی در نیت است.

با این حال، پایین‌ترین لایه‌های DisplayHDR 400 و 500 ممکن است شما را با کمبود روشنایی، سیاه‌های شسته شده و بازتولید رنگ متوسط ​​ناامید کنند. اگر توانایی مالی دارید، بهترین مانیتور برای انتخاب یک مدل با DisplayHDR 600، 1000 یا True Black 400، True Black 500 و True Black 600 است.

در حالی که تلویزیون‌ها معمولاً HDR10 و Dolby Vision یا HDR10+ را ارائه می‌دهند، اکثر مانیتورهای رایانه شخصی فقط از استاندارد HDR10 پشتیبانی می‌کنند، به غیر از چند مدل (بسیار گران قیمت). این برای ایجاد محتوا یا بازی چندان مهم نیست، اما پخش HDR در Netflix، Amazon Prime Video و سایر سرویس‌ها چندان پررنگ به نظر نمی‌رسد. علاوه بر این، بهترین مانیتورهای بازی معمولاً آن‌هایی هستند که از HDR600 (و بالاتر) پشتیبانی می‌کنند، نه مانیتورهای تولید محتوا – با چند استثنا.

نرخ تازه سازی

نرخ تازه سازی بالا یک ویژگی کلیدی است، به ویژه در مانیتورهای بازی. حداقل نرخ امروزی ۶۰ هرتز است و نرخ تازه‌سازی ۸۰ هرتز و بالاتر برای چشم‌ها بسیار آسان‌تر است. با این حال، اکثر نمایشگرهای 4K با برخی استثنائات نادر به ۶۰ هرتز می‌رسند و مشخصات HDMI 2.0 فقط از 4K در ۶۰ هرتز پشتیبانی می‌کند، بنابراین حداقل به DisplayPort 1.4 (4K در ۱۲۰ هرتز) یا HDMI 2.1 نیاز دارید. دومی اکنون در تعدادی از مانیتورها، به ویژه نمایشگرهای بازی در دسترس است. با این حال، فقط توسط جدیدترین پردازنده‌های گرافیکی سری NVIDIA RTX 3000 و 4000، AMD RX 6000 پشتیبانی می‌شود. پشتیبانی از G-Sync و AMD FreeSync نیز چیزی است که باید به دنبال آن باشید اگر می‌خواهید پارگی و تداخل صفحه نمایش را در طول گیم پلی سریع از بین ببرید — به خصوص وقتی با نرخ تازه سازی بالا جفت شود.

ورودی ها

اساساً سه نوع ورودی نمایشگر مدرن وجود دارد: تاندربولت، DisplayPort و HDMI. اکثر مانیتورهای ساخته شده برای رایانه‌های شخصی با دو مورد آخر عرضه می‌شوند، در حالی که تعداد کمی (که معمولاً برای Mac ساخته شده‌اند) از تاندربولت استفاده می‌کنند. برای افزودن به سردرگمی، پورت‌های USB-C ممکن است با تاندربولت ۳ و به طور گسترده، DisplayPort سازگار باشند، بنابراین ممکن است بسته به نمایشگر خود به آداپتور کابل USB-C به تاندربولت یا DisplayPort نیاز داشته باشید.

عمق بیت رنگ

سازندگان محتوای جدی باید مانیتور ۱۰ بیتی گران‌تری را در نظر بگیرند که می‌تواند میلیاردها رنگ را نمایش دهد. اگر بودجه یک مسئله است، می‌توانید به سراغ یک پنل ۸ بیتی بروید که می‌تواند از طریق دیترینگ میلیاردها رنگ را جعل کند (اغلب به عنوان «۸ بیتی + FRC» مشخص می‌شود). برای اهداف سرگرمی یا تجاری، یک مانیتور معمولی ۸ بیتی که می‌تواند میلیون‌ها رنگ را نمایش دهد خوب است.

طیف رنگ

جنبه دیگر رنگ، گاموت است. این محدوده رنگ‌هایی را که می‌توان بازتولید کرد و نه فقط تعداد رنگ‌ها را بیان می‌کند. اکثر مانیتورهای خوب این روزها می‌توانند طیف‌های sRGB و Rec.709 (به ترتیب برای عکس‌ها و ویدیوها طراحی شده‌اند) را پوشش دهند. با این حال، برای کارهای سخت‌تر، شما به یکی نیاز دارید که بتواند طیف‌های مدرن سخت‌تر مانند طیف‌های AdobeRGB، DCI-P3 و Rec.2020 را بازتولید کند که طیف وسیع‌تری از رنگ‌ها را در بر می‌گیرد. دومی اغلب به ترتیب برای نمایش فیلم و HDR استفاده می‌شود.

سوالات متداول مانیتور

آیا OLED برای مانیتورها بهتر از مینی LED است؟

OLED در بسیاری از زمینه‌ها بهتر از مینی LED است اما نه در همه. در اینجا مزایای پنل‌های OLED آورده شده است:

مانیتورهای OLED هیچ گونه "شکوفایی" یا هاله‌ای در اطراف قسمت‌های روشن تصویر ندارند.

OLEDها سیاه‌هایی با روشنایی صفر دارند که در مینی LED قابل دستیابی نیست. این بدان معنی است که آن‌ها همچنین نسبت کنتراست بالاتری دارند.

OLEDها انرژی کمتری مصرف می‌کنند.

OLEDها زمان پاسخگویی سریع‌تری برای بازی دارند.

و در اینجا مزایای مانیتورهای مینی LED آورده شده است:

آن‌ها روشن‌تر هستند (اغلب بسیار روشن‌تر)، بنابراین می‌تواند برای محتوای HDR بهتر باشد.

آن‌ها مانند OLED دچار سوختگی نمی‌شوند.

بهترین اندازه مانیتور برای یک دفتر کار خانگی چیست؟

این بستگی به فرد دارد. برای استفاده معمولی، ۲۷-۳۲ اینچ نقطه شیرین است. اگر شما از جمله کسانی هستید که دوست دارید پنجره‌های زیادی را همزمان باز کنید (مانند یک دلال سهام)، ممکن است بخواهید به سراغ ۳۷ یا حتی ۴۲ اینچ بروید.

آیا مانیتورهای منحنی برای بازی ارزشش را دارند؟

اگر به حداکثر سرعت ممکن نیاز دارید، یک مانیتور منحنی به شما این امکان را می‌دهد که به سرعت در اطراف صفحه نمایش نگاه کنید بدون اینکه تمرکز خود را تغییر دهید یا سر خود را به اندازه یک صفحه نمایش تخت حرکت دهید. همچنین غوطه وری بیشتری را فراهم می‌کند. نقطه ضعف این است که نمایشگرهای منحنی تمایل دارند پهن‌تر باشند، بنابراین فضای بیشتری از میز را اشغال می‌کنند. آن‌ها همچنین به طور کلی گران‌تر هستند.