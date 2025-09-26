دستگاه بازی دستی ROG Xbox Ally X برای شما 1000 دلار هزینه خواهد داشت

مایکروسافت بالاخره مشخص کرده که کنسول‌های بازی دستی ROG Xbox Ally چقدر برای شما هزینه خواهند داشت، اکنون که برای پیش‌سفارش در دسترس هستند.

ROG Xbox Ally X که شرکت آن را "نهایت دستگاه دستی با عملکرد بالا" توصیف می‌کند که "برای پرمصرف‌ترین بازیکنان ساخته شده" است، 1000 دلار برای شما هزینه خواهد داشت.

در همین حال، ROG Xbox Ally "برای همه، از بازیکنان معمولی تا علاقه‌مندان مشتاق" با قیمت 600 دلار تعیین شده است، و شما می‌توانید این مدل را از خرده‌فروشان دیگر مانند آمازون، بست بای و والمارت پیش‌سفارش دهید. آنها کمی گران‌تر از سیستم‌های معمولی ROG Ally ایسوس هستند که قیمت آنها از 500 تا 800 دلار است.

این شرکت این دستگاه‌ها را در طول نمایشگاه بازی‌های Xbox در Summer Game Fest در ماه ژوئن رونمایی کرد و قول داد که تا فصل خرید تعطیلات امسال در دسترس خواهند بود. چند ماه بعد فاش کرد که کنسول‌ها تا 16 اکتبر در قفسه‌های فروشگاه‌ها خواهند بود، اما تا کنون قیمت آنها را اعلام نکرده بود.

مایکروسافت برای توسعه دستگاه‌های دستی با بخش ROG ایسوس همکاری کرد. آنها از ویندوز 11 پشتیبانی می‌کنند و به شما امکان می‌دهند هر بازی Xbox را که خریداری کرده‌اید، چه آن را روی کنسول یا رایانه خود خریده باشید، و همچنین بازی‌های رایانه‌ای از هر فروشگاهی که مستقیماً روی دستگاه نصب می‌کنید، بازی کنید. می‌توانید از آن برای پخش بازی‌های Xbox از کنسول خود در هر نقطه از خانه خود یا از سرویس Xbox Cloud Gaming استفاده کنید. و بله، شما می‌توانید از جایی که هنگام پرش از یک دستگاه به دستگاه دیگر متوقف شده‌اید، ادامه دهید. در زمان عرضه، Xbox هزاران بازی را به عنوان Handheld Optimized یا Mostly Compatible علامت‌گذاری می‌کند تا نشان دهد که آیا به خوبی روی دستگاه‌های دستی بازی می‌کنند یا خیر.

در ایالات متحده، می‌توانید کنسول‌ها را از وب‌سایت Xbox، وب‌سایت ایسوس یا از خرده‌فروشان محلی مانند بست بای پیش‌سفارش دهید. کارت microSD SanDisk که به طور خاص برای دستگاه‌های دستی طراحی شده است و SeaGate SSD که از Microsoft DirectStorage پشتیبانی می‌کند، اکنون برای پیش‌سفارش در دسترس هستند.

همچنین می‌توانید کنسول‌ها را در استرالیا، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، هلند، نیوزلند، نروژ، لهستان، پرتغال، جمهوری کره، رومانی، عربستان سعودی، سنگاپور، اسپانیا، سوئد، تایوان، ترکیه، امارات متحده عربی، بریتانیا، ویتنام، مصر، یونان، مجارستان، اندونزی، اسلوونی، آفریقای جنوبی، تایلند و اوکراین پیش‌سفارش دهید. همه این بازارها، از جمله ایالات متحده، کنسول را در 16 اکتبر دریافت می‌کنند. دستگاه‌های دستی در آینده در بازارهای اضافی نیز در دسترس خواهند بود، یعنی در برزیل، چین، هند، لوکزامبورگ، مالزی، فیلیپین و سوئیس.