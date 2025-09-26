پادکست Engadget: Carvana چگونه در تلاش است دنیای شکسته خرید خودرو را اصلاح کند

خرید خودرو در آمریکا معمولاً تجربهای جهنمی است که شامل فروشندگان سمج، هزینههای مرموز و مذاکرات مالی طولانیمدت است. این چیزی است که Carvana با بازار آنلاین خودروهای دست دوم خود قصد داشت 13 سال پیش با راه اندازی آن حل کند. در این قسمت، Devindra با مدیر ارشد محصول Carvana، Dan Gill، درباره اینکه چگونه این شرکت فراتر از بازاریابی پر زرق و برق ماشینهای فروش اولیه خود حرکت کرده است و چگونه هنوز در تلاش است تا تجربه خرید آنلاین خودرو را کامل کند، گفتگو میکند. ما همچنین به برخی از مسائلی که این شرکت با آن روبرو شده است - از جمله ثبت نام های تاخیری و مشکلات خودرو - و اینکه چگونه در تلاش است تا از آنها درس بگیرد، می پردازیم.
اعتبارات
میزبان ها: Devindra Hardawar
مهمان: Dan Gill
تهیه کننده: Ben Ellman
موسیقی: Dale North and Terrence O'Brien