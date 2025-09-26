جاروبرقی های رباتیک Roomba در حال حاضر بیش از 300 دلار تخفیف دارند

امروز می توانید در خرید یک Roomba جدید صرفه جویی زیادی کنید. مدل اصلی Roomba Max 705 + AutoEmpty dock که در ماه آوریل عرضه شد، با 320 دلار تخفیف در دسترس است. این ربات جاروبرقی که معمولاً 899 دلار قیمت دارد، با قیمت 579 دلار به فروش می رسد. برای استفاده از این تخفیف، در هنگام پرداخت کد اختصاصی ما، ENG320 را وارد کنید.

iRobot می گوید Roomba Max 705، 180 برابر قدرت مکش بیشتری نسبت به Roomba 600 مقرون به صرفه خود ارائه می دهد. این مدل پیشرفته دارای دو برس لاستیکی چند سطحی با طراحی ضد گره خوردگی است. این ویژگی به ویژه برای صاحبان حیوانات خانگی می تواند مفید باشد.

این ربات جاروبرقی شامل یک برس لبه جمع کن برای رسیدگی به گوشه ها و لبه ها است. همچنین یک ویژگی به نام Carpet Boost وجود دارد که به طور خودکار با رسیدن به فرش، قدرت مکش را افزایش می دهد. و از LiDAR برای ناوبری دقیق و اجتناب از موانع استفاده می کند.

AutoEmpty dock (پایه تخلیه خودکار) به نام خود عمل می کند و به جاروبرقی اجازه می دهد تا زباله های خود را به طور خودکار تخلیه کند. iRobot می گوید می تواند این کار را تا 75 روز قبل از نیاز به تخلیه دستی پایه انجام دهد.

این مدل تی نمی کشد، که ممکن است توجیه آن را با قیمت معمول 899 دلار برای برخی سخت تر کند. اما با قیمت 579 دلار، یک جاروبرقی قدرتمند با یک پایه تخلیه خودکار شروع به معقول به نظر رسیدن می کند. فقط کد را به خاطر داشته باشید: ENG320.

Roomba Plus 405 Combo iRobot

اگر به دنبال چیزی مقرون به صرفه تر (اما با مجموعه ویژگی های متفاوت) هستید، Roomba Plus 405 Combo وجود دارد. اگرچه قدرت مکش آن به اندازه مدل 705 ذکر شده قدرتمند نیست، اما این یکی تی می کشد. پایه AutoWash آن از حداکثر 45 روز تخلیه خودکار و چهار هفته شستشوی پد و تی قبل از نیاز به توجه شما پشتیبانی می کند.

قیمت خرده فروشی معمول iRobot Roomba Plus 405 Combo robot + AutoWash dock، 799 دلار است. با کد ENG320 ما، می توانید آن را با قیمت 479 دلار داشته باشید.

