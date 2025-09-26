شارژر 25 واتی MagSafe اپل با کمترین قیمت رکورددار به فروش می رسد

در پی انتشار سری آیفون 17 در هفته گذشته، می توانید شارژر 25 واتی MagSafe اپل را با قیمت بسیار مناسب تهیه کنید. نسخه دو متری کابل شارژ قدرتمندتر 29 درصد از 49 دلار به 35 دلار کاهش یافته است. این کمترین قیمت ثبت شده است.

اتفاقاً همین امر باعث می شود که نسخه دو متری کابل ارزان تر از نوع یک متری باشد. کابل کوتاهتر در حال حاضر 39 دلار قیمت دارد.

اگر آیفون 16، آیفون 17 یا آیفون ایر دارید، این کابل می تواند دستگاه شما را با سرعت 25 وات شارژ کند، به شرطی که به یک آداپتور برق 30 واتی در انتهای دیگر متصل باشد. در حالی که برای دستیابی به سریع ترین سرعت شارژ MagSafe به یک آیفون جدیدتر نیاز دارید، این شارژر می تواند باتری هر آیفونی را از هشت سال گذشته (آیفون 8 و مدل های بعدی) به صورت بی سیم شارژ کند. با آیفون های قدیمی تر، سرعت شارژ در 15 وات به حداکثر می رسد. این کابل با قاب های شارژ بی سیم ایرپاد نیز کار می کند - دارای گواهینامه Qi2.2 و Qi است.

شارژر MagSafe یکی از لوازم جانبی مورد علاقه ما برای آیفون است و اگر یکی از جدیدترین مدل ها را تهیه می کنید، به خوبی با آیفون جدید شما جفت می شود. اگر در مورد آن مردد هستید، حتماً بررسی های ما را در مورد آیفون 17، آیفون پرو/پرو مکس و آیفون ایر بررسی کنید.

پوشش ما از بهترین تخفیف های اپل را برای تخفیف های بیشتر بررسی کنید و @EngadgetDeals را در X برای آخرین معاملات فناوری و مشاوره خرید دنبال کنید.