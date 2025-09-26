بریتانیا از برنامه های کارت شناسایی دیجیتال خبر می دهد

کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، یک الزام جدید را برای همه بزرگسالان شاغل در کشور برای حمل کارت شناسایی دیجیتالی به نام کارت بریت اعلام کرده است. در عمل، کارت بریت بر اساس زیرساخت ورود یکپارچه خواهد بود که در حال حاضر توسط دولت بریتانیا استفاده می شود.

حامیان این طرح می گویند که کارت های شناسایی دیجیتال می توانند اطمینان حاصل کنند که مردم حق کار در بریتانیا را دارند و بنابراین می توانند به سرکوب مهاجرت غیرقانونی و طرح های استثماری اشتغال کمک کنند. دفتر استارمر به صراحت در این اعلامیه نوشت: "این پیام روشنی ارسال خواهد کرد که اگر به طور غیرقانونی به اینجا بیایید، نمی توانید کار کنید و مردم را از انجام این سفرهای خطرناک منصرف می کند." دولت بریتانیا همچنین قصد دارد "برنامه اطلاع رسانی، از جمله پشتیبانی حضوری" برای کسانی که "قادر به استفاده از تلفن هوشمند نیستند" یا کسانی که "به اندازه دنیای دیجیتال باتجربه نیستند، مانند افراد بی خانمان و افراد مسن" داشته باشد.

این اعلامیه ادعا می کند که این طرح از "فناوری رمزگذاری و احراز هویت پیشرفته" استفاده خواهد کرد و "اعتبارنامه های دیجیتال مستقیماً در دستگاه خود افراد ذخیره می شوند." با این حال، منتقدان می گویند که این شناسه ها ممکن است با الزام شهروندان به ارائه اطلاعات شخصی بیشتر به دولت، آزادی های مدنی را نقض کنند. آنها همچنین نگرانی هایی را در مورد چگونگی برنامه ریزی دولت برای محافظت از تمام آن جزئیات حساس در برابر سوء استفاده یا سرقت مطرح می کنند.

"هیچ سیستمی در برابر شکست مصون نیست و ما بارها و بارها شاهد بوده ایم که دولت ها و غول های فناوری در محافظت از داده های شخصی افراد شکست خورده اند"، دیوید دیویس، نماینده محافظه کار مجلس و وزیر سابق کابینه گفت. "اگر شرکت های پیشرو در جهان نتوانند از داده های ما محافظت کنند، من اطمینان کمی دارم که وایت هال بتواند بهتر عمل کند."