مدل‌های Apple Watch Series 11 هم‌اکنون در آمازون به فروش می‌رسند

Apple Watch Series 11 هم‌اکنون در آمازون موجود است و می‌توانید ترکیب رنگ‌ها و قاب‌های منتخب را با 10 دلار کمتر از قیمت پایه اپل تهیه کنید. جدیدترین نسل ساعت هوشمند اپل به تازگی در این ماه در رویداد آیفون 17 این شرکت در کوپرتینو رونمایی شد.

سری 11 دارای ویژگی‌های جدیدی مانند اتصال 5G در مدل‌های سلولی، صفحه نمایش مقاوم‌تر در برابر خش، ویژگی‌های جدید خواب، بهبود عمر باتری و سیستم هشدار فشار خون است که به تازگی مجوز FDA را دریافت کرده است. نسخه فقط GPS انتخاب برتر ما برای بهترین ساعت اپل در سال 2025 است.

در بررسی عملی ما، ما به Apple Watch Series 11 امتیاز 90 از 100 دادیم و به طراحی نازک و سبک، عمر باتری عالی، یک حرکت جدید و جالب مچ دست و رویکرد جامع آن به نظارت بر سلامتی و تناسب اندام اشاره کردیم. با این حال، نسبتاً گران است و Watch SE 3 احتمالاً برای اکثر کاربران کافی است، اما Series 11 دارای صفحه نمایش روشن‌تر و بزرگ‌تر، طراحی نازک‌تر، عمر باتری بیشتر و ویژگی‌های پیشرفته‌تر سلامتی است.

برای هر کسی که چند سالی است ساعت اپل جدید نخریده است، Series 11 یک ارتقاء ارزشمند است. اگر در بازار به دنبال اولین ساعت اپل خود هستید، این مدل می‌تواند شروع خوبی باشد. اگر از Series 10 استفاده می‌کنید، احتمالاً نیازی به ارتقاء ندارید، مگر اینکه عمر باتری بهبود یافته برای شما اهمیت زیادی داشته باشد.

Apple Watch Series 11 در آمازون در تمام اندازه‌ها، رنگ‌ها و گزینه‌های اتصال موجود است. چند ترکیب رنگ قاب و بند وجود دارد که 10 دلار ارزان‌تر از قیمت پایه اپل هستند.