متا از اشتراک‌های پولی برای اینستاگرام و فیسبوک در بریتانیا خبر داد

به زودی به کاربران فیسبوک و اینستاگرام در بریتانیا اشتراک‌های پولی ارائه خواهد شد که تبلیغات را حذف می‌کنند. در هفته‌های آینده، افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند ماهانه ۳ پوند (۴ دلار) در وب یا ۴ پوند (۵ دلار) در صورت استفاده از برنامه‌های iOS یا Android متا پرداخت کنند. اگر از خود می‌پرسید که چرا نسخه موبایل گران‌تر است، متا دلیل آن را هزینه‌هایی می‌داند که توسط اپل و گوگل در فروشگاه‌های برنامه مربوطه خود اعمال می‌شود.

اشتراک بدون آگهی برای هر حساب فیسبوک و اینستاگرامی که به یک مرکز حساب‌های متا اضافه شود، اعمال می‌شود، که متا از آن برای این استفاده می‌کند تا به کاربران اجازه دهد ورودهای مختلف متا را در پلتفرم‌های مختلف خود متصل کنند. هر حساب اضافی که در مرکز حساب‌های کاربر فهرست شده باشد، به طور خودکار برای هر ماه ۲ پوند (۳ دلار) اضافی در وب یا ۳ پوند (۴ دلار) در هر ماه برای iOS و Android اشتراک خود را دریافت می‌کند. هر کسی که تصمیم بگیرد پیشنهاد متا را رد کند، به دیدن تبلیغات در پلتفرم‌های رایگان خود به طور معمول ادامه می‌دهد و همچنان می‌تواند از تنظیمات برگزیده تبلیغات برای انتخاب اینکه کدام تبلیغات را ترجیح می‌دهد بیشتر یا کمتر ببیند، استفاده کند.

متا می‌گوید این تغییر پاسخی است به رهنمودهای جدید نظارتی "رضایت یا پرداخت" از دفتر کمیسر اطلاعات (ICO)، که به موجب آن به کاربران حق انتخاب بین رضایت به یک سازمان برای استفاده از داده‌های خود برای شخصی‌سازی تبلیغات یا پرداخت برای جلوگیری از آن داده می‌شود. متا پیش از این تغییر مشابهی را برای کاربران اتحادیه اروپا معرفی کرده بود و گزینه اشتراک بدون آگهی را به قیمت ۱۰ یورو (۱۱ دلار) ارائه می‌کرد، اما به دلیل ادعای عدم رعایت قوانین سختگیرانه‌تر قانون بازارهای دیجیتال (DMA) توسط کمیسیون اروپا ۲۰۰ میلیون یورو جریمه شد . این شرکت بعداً یک برنامه اصلاح شده و ارزان‌تر و بدون آگهی ارائه کرد که در اوایل سال جاری توسط EC ارزیابی می‌شد.