به زودی به کاربران فیسبوک و اینستاگرام در بریتانیا ارائه خواهد شد که تبلیغات را حذف میکنند. در هفتههای آینده، افراد بالای ۱۸ سال میتوانند ماهانه ۳ پوند (۴ دلار) در وب یا ۴ پوند (۵ دلار) در صورت استفاده از برنامههای iOS یا Android متا پرداخت کنند. اگر از خود میپرسید که چرا نسخه موبایل گرانتر است، متا دلیل آن را هزینههایی میداند که توسط اپل و گوگل در فروشگاههای برنامه مربوطه خود اعمال میشود.
اشتراک بدون آگهی برای هر حساب فیسبوک و اینستاگرامی که به یک اضافه شود، اعمال میشود، که متا از آن برای این استفاده میکند تا به کاربران اجازه دهد ورودهای مختلف متا را در پلتفرمهای مختلف خود متصل کنند. هر حساب اضافی که در مرکز حسابهای کاربر فهرست شده باشد، به طور خودکار برای هر ماه ۲ پوند (۳ دلار) اضافی در وب یا ۳ پوند (۴ دلار) در هر ماه برای iOS و Android اشتراک خود را دریافت میکند. هر کسی که تصمیم بگیرد پیشنهاد متا را رد کند، به دیدن تبلیغات در پلتفرمهای رایگان خود به طور معمول ادامه میدهد و همچنان میتواند از تنظیمات برگزیده تبلیغات برای انتخاب اینکه کدام تبلیغات را ترجیح میدهد بیشتر یا کمتر ببیند، استفاده کند.
متا این تغییر پاسخی است به جدید نظارتی "رضایت یا پرداخت" از دفتر کمیسر اطلاعات (ICO)، که به موجب آن به کاربران حق انتخاب بین رضایت به یک سازمان برای استفاده از دادههای خود برای شخصیسازی تبلیغات یا پرداخت برای جلوگیری از آن داده میشود. متا پیش از این تغییر مشابهی را برای کاربران اتحادیه اروپا معرفی کرده بود و گزینه اشتراک بدون آگهی را به قیمت ۱۰ یورو (۱۱ دلار) ارائه میکرد، اما به دلیل ادعای عدم رعایت قوانین سختگیرانهتر قانون بازارهای دیجیتال (DMA) توسط کمیسیون اروپا . این شرکت بعداً یک برنامه اصلاح شده و ارزانتر و بدون آگهی که در اوایل سال جاری توسط EC ارزیابی میشد.
متا از ICO به دلیل "رویکرد سازنده" خود در قبال تبلیغات شخصیسازیشده تمجید کرد، که اصرار دارد بهترین تجربه را هم برای کاربران و هم برای کسبوکارها فراهم میکند، و از تنظیمکنندههای اتحادیه اروپا به دلیل ادامه "زیادهروی" در مقررات حفظ حریم خصوصی خود انتقاد کرد. همانطور که گزارش داده است، تبلیغات دیجیتال حدود ۹۷ درصد از درآمد متا در سال ۲۰۲۴ را تشکیل میدهد.