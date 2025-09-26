ساید اسکرولر با تم ترسناک Possessor(s) در تاریخ 11 نوامبر برای PC و PS5 عرضه می‌شود

ساید اسکرولر مورد انتظار Possessor(s) در تاریخ 11 نوامبر در دسترس خواهد بود برای PC و PS5. این یک بازی اکشن با تم ترسناک و عناصر مترویدوانیا است. همچنین به نظر فوق العاده زیبا می رسد .

این بازی توسط Heart Machine توسعه یافته است، همان شرکتی که پشت Hyper Light Drifter و پیش درآمد آن Hyper Light Breaker قرار دارد. وظایف انتشار بر عهده Devolver است که در تعدادی از بازی‌های موفق مستقل اخیر از Enter the Gungeon تا Cult of the Lamb نقش داشته است. توسعه‌دهنده به تازگی یک تریلر تاریخ انتشار برای Possessor(s) منتشر کرده است که پر از عناصر گیم‌پلی و داستانی است.

در مورد داستان، بازی در یک کلان شهر قرنطینه شده جریان دارد که توسط نیروهای شبح وار مورد حمله قرار گرفته است. کاوش به آرامی نشان می دهد که چه اتفاقی برای شهر افتاده است. یک روایت پایان باز با مسیرهای متعدد و شخصیت های زیادی برای ملاقات وجود دارد.

مبارزات واقعاً روان به نظر می رسند، با تعداد زیادی مبارزه تن به تن با استفاده از اشیاء پیدا شده. قهرمان داستان همچنین می تواند در راهروهای طولانی سر بخورد و از یک قلاب آویزان شود. سلاح ها را می توان ارتقا داد و به نظر می رسد یک درخت مهارت از نوعی وجود دارد.

فقط حدود پنج هفته تا زمانی که بتوانیم این بازی را در دست بگیریم فاصله داریم. پیش‌سفارش‌ها در هر دو پلتفرم در حال حاضر فعال هستند، اما هنوز قیمتی وجود ندارد.