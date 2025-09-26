هر چهار مدل آیپد اپل ارزش خود را دارند – آیپد mini فوقالعاده قابل حمل است، آیپد standard model با تراشه A16 برای استفادههای معمولی ایدهآل است، در حالی که the Pros میتوانند کارهای پیچیده را بهتر از برخی لپتاپها انجام دهند. The iPad Air جایی بین اینها قرار میگیرد و تعادلی بین قدرت و قیمت ارائه میدهد. اما این تبلتهای محبوب ارزان نیستند، به همین دلیل است که ما قیمتهای فروش آیپد را پیگیری میکنیم و هر هفته آنها را جمعآوری میکنیم. ما هر مدل فعلی را بررسی کردهایم، بنابراین اگر میخواهید check out our thoughts قبل از خرید، میتوانید این کار را انجام دهید. در اینجا بهترین تخفیفهای آیپد که هم اکنون میتوانید دریافت کنید، به همراه تخفیفهایی برای سایر تجهیزات اپل که توصیه میکنیم آورده شده است.
بهترین تخفیفهای آیپد
آیپد اپل (A16) با قیمت 299 دلار (50 دلار تخفیف): جدیدترین آیپد سطح پایه با تراشه سریعتر A16، 2 گیگابایت رم بیشتر و 128 گیگابایت فضای ذخیره سازی به طور پیش فرض عرضه می شود. این دستگاه در بررسی ما امتیاز 84 را کسب کرد - اگر فقط به یک تبلت برای گشت و گذار در اینترنت، تماشای برنامه ها و انجام برخی کارهای سبک تر بهره وری نیاز دارید، باید کار را انجام دهد. با بهروزرسانی جدید iPadOS 26، اکثر ویژگیهای چندوظیفهای مشابه موجود در مدلهای گرانتر را نیز دارد. ما این قیمت را برای بیشتر چند ماه گذشته دیدهایم، اما هنوز کمی ارزانتر از خرید مستقیم از اپل است. همچنین در Walmart و Best Buy.
آیپد ایر اپل (13 اینچی، M3) با قیمت 649 دلار (150 دلار تخفیف): نیت اینگراهام از انگجت به آیپد ایر 13 اینچی هنگام عرضه در ماه مارس، امتیاز 89 را داد. این دستگاه صفحه نمایش بزرگتر و کمی روشن تری نسبت به مدل 11 اینچی خود دارد. در غیر این صورت، این دو تبلت یکسان هستند. اگر قصد دارید آیپد خود را به یک صفحه کلید متصل نگه دارید، فضای صفحه نمایش اضافی برای تماشای فیلم ها و انجام چند وظیفه برای کار بسیار دوست داشتنی است. این نیز یک پایین ترین قیمت در تمام دوران است و برای چندین گزینه رنگ و تنظیمات ذخیره سازی اعمال می شود. همچنین در Walmart.
آیپد پرو اپل (11 اینچی، M4) با قیمت 899 دلار (100 دلار تخفیف): آیپد پرو تبلتی بسیار بیشتر از نیاز اکثر افراد است، اما این بهترین آیپد برای کسانی است که می توانند قیمت آن را تحمل کنند. فوقالعاده نازک است، صفحه نمایش OLED آن یکی از بهترینهایی است که در یک دستگاه مصرفی دیدهایم و تراشه M4 آن میتواند تقریباً هر کاری را که تا به حال روی یک آیپد انجام میدهید، انجام دهد. همچنین تنها تبلت اپل با Face ID است و تنظیمات بلندگوی بهتری نسبت به آیپد ایر دارد. ما به آن در بررسی خود امتیاز 84 را دادیم که تنها نقطه ضعف واقعی آن قیمت آن است. همچنین در Best Buy، Target و B&H.
مدل 13 اینچی نیز با قیمت 1099 دلار به فروش می رسد که 200 دلار تخفیف است، اما هشدار داده می شود: مارک گورمن از بلومبرگ گزارش می دهد که اپل می تواند آیپد پروهای به روز شده را به زودی در ماه اکتبر عرضه کند. بنابراین اگر میتوانید مقاومت کنید، احتمالاً باید این کار را انجام دهید.
بهترین تخفیفهای اپل
ساعت اپل سری 11 (GPS، 42 میلی متر) با قیمت 389 دلار (10 دلار تخفیف): جدیدترین ساعتهای اپل تنها هفته گذشته وارد بازار شدند، اما آمازون در حال حاضر 10 دلار تخفیف برای برخی از رنگها ارائه میکند. به صورت درصد تخفیف نشان داده نمی شود، اما برخی از مدل ها را با قیمت 389 دلار مشاهده خواهید کرد، در حالی که برخی دیگر با قیمت کامل 399 دلار نشان داده می شوند. اگر در زمینه پوشیدنیهای اپل تازهکار هستید یا آماده ارتقا از سری 9 یا قدیمیتر هستید، این یک مدل خوب برای گرفتن است. با این حال، اگر از سری 10 میآیید، نیازی به ارتقا وجود ندارد، زیرا تنها تغییر عمده نسبت به مدل سال گذشته، باتری کمی بزرگتر و صفحه نمایش سختتر است.
ساعت اپل SE 3 (GPS، 40 میلی متر) با قیمت 240 دلار (9 دلار تخفیف): تخفیف مخفی مشابهی را در جدیدترین مدل بودجه اپل، SE 3 در آمازون مشاهده خواهید کرد. به طور معمول 249 دلار به فروش می رسد. اپل در این مدل بهروزرسانیهای بسیار مورد نیاز را از مدل قبلی خود، از جمله باتری شارژ سریعتر، سنسورهای بهتر و همان پردازندهای که در ساعت اپل سری 11 جدید پیدا خواهید کرد، ارائه داده است.
شارژر MagSafe اپل (25 وات، 2 متر) با قیمت 35 دلار (14 دلار تخفیف): در اینجا یک قیمت پایین ترین قیمت برای دیسک شارژ بی سیم سریع اپل وجود دارد. این با هر آیفونی تا زمانی که آیفون 8 یا جدیدتر باشد کار می کند، اما اگر آیفون 16 یا 17 دارید، این کابل می تواند دستگاه شما را با 25 وات هنگام جفت شدن با آداپتور برق 30 واتی شارژ کند. همچنین در Best Buy. مدل یک متری با قیمت 27.30 دلار در والمارت به فروش می رسد.
مکبوک ایر اپل (13 اینچی، M4) با قیمت 799 دلار (200 دلار تخفیف): جدیدترین مکبوک ایر اپل، انتخاب برتر در راهنمای ما برای بهترین لپتاپها است و در بررسی ما امتیاز 92 را کسب کرد. این یک تغییر اساسی نیست، اما طراحی همچنان فوقالعاده نازک، سبک و خوشساخت، با عمر باتری طولانی و یک صفحهکلید و ترکپد درجه یک است. حالا کمی سریعتر شده است. (اگرچه ما هنوز دوست داریم درگاههای بیشتر و نرخ تازهسازی بالاتر از 60 هرتز داشته باشیم.) این تخفیف، پایینترین قیمت تمام دوران را برای پیکربندی پایه با 16 گیگابایت رم و یک SSD 256 گیگابایتی دارد. مدلهای دارای حافظه یا فضای ذخیرهسازی بیشتر نیز 200 دلار تخفیف دارند. همچنین در Best Buy.
مکبوک ایر اپل (15 اینچی، M4) با قیمت 999 دلار (200 دلار تخفیف): مکبوک ایر 15 اینچی تقریباً مشابه نسخه کوچکتر است، اما بلندگوهای بهتری دارد و ترکپد آن در کنار صفحه نمایش بزرگتر، جادارتر است. جدا از یک افت بسیار کوتاه در حدود 980 دلار در ماه ژوئن، این با پایین ترین قیمت برای مدل پایه برابری می کند. اگر به قدرت بیشتری نیاز دارید، پیکربندی های دیگر نیز به طور مشابه تخفیف دارند. همچنین در B&H و Best Buy.
مک مینی اپل (M4، 16 گیگابایت/256 گیگابایت) با قیمت 499 دلار (100 دلار تخفیف): جدیدترین نسخه از رایانه رومیزی کوچک اپل، ردپای کلی کوچکتری، تراشه M4 سریعتر، 16 گیگابایت رم به عنوان استاندارد (بالاخره)، دو درگاه USB-C در جلو (بالاخره!)، یک درگاه Thunderbolt 4 اضافی و قابلیت راه اندازی سه صفحه نمایش خارجی را دارد. با این حال، هیچ درگاه USB-A ندارد. ما به مدل M4 Pro امتیاز 90 را دادیم. این معامله برای نسخه سطح پایه با تراشه M4 پایه، 16 گیگابایت رم و یک SSD 256 گیگابایتی است - ما شاهد کاهش آن تا 469 دلار در گذشته بوده ایم، اما این همچنان یک صرفه جویی مناسب است. همچنین در Best Buy، Walmart و B&H.
مک مینی اپل (M4، 16 گیگابایت/512 گیگابایت) با قیمت 689 دلار (110 دلار تخفیف): اگر میخواهید رایانه رومیزی کوچک اپل شما ظرفیت ذخیرهسازی کمی بیشتری داشته باشد، ممکن است بخواهید به سراغ مدل 512 گیگابایتی بروید. در حال حاضر در آمازون و B&H Photo 110 دلار تخفیف دارد. مدل با 24 گیگابایت رم پس از تخفیف 95 دلاری به 904 دلار کاهش یافته است.
Apple AirTags (بسته 4 تایی) با قیمت 75 دلار (24 دلار تخفیف): ممکن است تا پایان سال 2025 مدل بهروزرسانیشدهای را ببینیم، اما AirTagهای فعلی به لطف شبکه وسیع و ویژگیهای باند فوقعریض دقیقی که مکانیابی چیزهای نزدیک را آسان میکند، بهترین ردیابهای بلوتوث برای کاربران آیفون هستند. فقط توجه داشته باشید که برای اتصال آنها به کلیدها، کیف پول یا کیف خود به یک نگهدارنده AirTag جداگانه نیاز دارید. این یک معامله بزرگ برای یک بسته چهار تایی نیست - این بسته در ماه ژوئیه تا 65 دلار کاهش یافته بود - اما هنوز کمی کمتر از قیمت لیست آن است. همچنین در Walmart.
Apple Pencil Pro با قیمت 99 دلار (30 دلار تخفیف): قلم Pro که بالاترین گزینه در مجموعه قلمهای گیجکننده اپل است، از حساسیت به فشار، شارژ بیسیم، تشخیص شیب، بازخورد لمسی و حرکات ضربه زدن و فشار دادن دوبار پشتیبانی میکند. این ابزاری دوست داشتنی برای طراحی و یادداشتبرداری پیچیدهتر است، اما نکته این است که فقط با آیپد پرو M4، آیپد ایر M2 و M3 و جدیدترین آیپد مینی سازگار است. ما این معامله را اغلب در طول سال دیدهایم، اما در مقایسه با خرید مستقیم از اپل، تخفیف خوبی است. همچنین در Walmart، Best Buy و Target.
آداپتور درگاه دوگانه USB-C 35 واتی اپل با قیمت 39 دلار (20 دلار تخفیف): همیشه خوب است که چند درگاه اضافی در اطراف داشته باشید. این آداپتوری است که با M4 با مکبوک ایر با پردازنده گرافیکی 10 هستهای عرضه میشود و میتواند به سرعت آیپدها، آیفونها و هر چیز دیگری را که با USB-C تغذیه میشود، شارژ کند. Walmart همچنین کابل شارژ سریع 2 متری اپل را با قیمت 23 دلار (6 دلار تخفیف) میفروشد.
