YouTube Music در حال آزمایش میزبان‌های هوش مصنوعی است که داستان‌ها، دانستنی‌ها و تفسیرهای مرتبط را ارائه می‌کنند

یوتیوب اخیراً YouTube Labs را معرفی کرد، که به عنوان راهی جدید برای کاربران برای آزمایش آزمایشی آزمایش‌های پیشرفته هوش مصنوعی ما توصیف می‌شود. این شبیه به یک نسخه مختص یوتیوب از آزمایشگاه‌های از پیش موجود گوگل است، که مکان دیگری برای آزمایش ابزارهای هوش مصنوعی تجربی است.

از قبل چیز جدیدی برای بازی کردن وجود دارد. YouTube Labs در حال آزمایش میزبان‌های هوش مصنوعی برای برنامه Music خود است. این میزبان‌ها برای تعمیق تجربه شنیداری با ارائه "داستان‌های مرتبط، دانستنی‌های طرفداران و تفسیرهای سرگرم‌کننده درباره موسیقی مورد علاقه شما" طراحی شده‌اند. این جدیدترین پلتفرم پخش موسیقی است که میزبان‌های هوش مصنوعی را معرفی می‌کند، زیرا Spotify قبلاً در اوایل سال جاری یک دی‌جی هوش مصنوعی را معرفی کرد.

YouTube Labs فقط برای اعضای Premium در دسترس است. ثبت‌نام هم اکنون باز است، اما فقط برای "تعداد محدودی از شرکت‌کنندگان مستقر در ایالات متحده". ما هیچ داده‌ای در مورد تعداد افرادی که برای پیوستن به مسخره‌بازی هوش مصنوعی پذیرفته می‌شوند نداریم.

کاربران عادی یوتیوب احتمالاً در چند ماه گذشته متوجه گسترش فضولات هوش مصنوعی در این پلتفرم شده‌اند. این در حال تبدیل شدن به یک موضوع کامل است. در حالی که چشم انداز میزبان‌های موسیقی مجازی نسبتاً بی‌ضرر است، احتمالاً منجر به تحمیل هوش مصنوعی بیشتر در این پلتفرم خواهد شد.

یوتیوب اخیراً تعداد زیادی ابزار هوش مصنوعی برای سازندگان اضافه کرده است، از جمله توانایی تبدیل گفتگوی گفتاری به یک آهنگ پر از فضولات. همچنین در حال واگذاری تأیید سن به هوش مصنوعی است و در حال آزمایش نسخه خود از بررسی‌های کلی هوش مصنوعی معروف (یا بدنام) گوگل است.