رفع مشکل کندی کامپایل سایه‌زن‌ها در رایانه‌های شخصی توسط مایکروسافت ممکن است سال‌ها طول بکشد

مایکروسافت راه حلی برای زمان‌های انتظار طولانی کامپایل سایه‌زن‌ها دارد. این سیستم "تحویل پیشرفته سایه‌زن" نام دارد و برای اولین بار برای کنسول‌های دستی ASUS ROG Xbox Ally و بازی‌های لیست شده در برنامه Xbox معرفی می‌شود.

تقریباً هر گیمر رایانه‌های شخصی، احساس بوت کردن یک عنوان AAA جدید مورد انتظار را می‌داند، که با هیجان به دنبال کاوش در محیط‌های گسترده یا دنیای باز آن است، اما با "کامپایل سایه‌زن‌ها" و یک نوار پیشرفت مواجه می‌شود که به نظر می‌رسد با سرعت حلزون حرکت می‌کند. بسته به مشخصات فنی سیستم شما و بازی‌ای که تازه نصب کرده‌اید، این انتظار می‌تواند برای کسانی که CPUهای کندتر و سیستم‌های قدیمی‌تر دارند، یک تا دو ساعت باشد.

در حالی که به نظر می‌رسد استفاده از این صفحات کامپایل سایه‌زن‌ها قبل از رسیدن به منوی اصلی در بازی‌های بزرگ رایج‌تر است (به شما نگاه می‌کنیم Hogwarts Legacy)، بازی‌هایی که تصمیم می‌گیرند از آن‌ها استفاده نکنند، همچنان باید سایه‌زن‌ها را بارگیری و کامپایل کنند. اگر این کارها از قبل انجام نشوند، باید در حین بازی انجام شوند، که می‌تواند منجر به گیر کردن در بازی شود که بسیاری از گیمرها با آن آشنا هستند.

تحویل پیشرفته سایه‌زن با انجام کل فرآیند کامپایل از قبل و ذخیره آن سایه‌زن‌های کامپایل شده در فضای ابری، از این امر جلوگیری می‌کند. نکته این است که کامپایل سایه‌زن‌ها مختص سخت‌افزار است و از آنجایی که ترکیبات بی‌شماری از GPU و درایور وجود دارد، برای پوشش دادن رایج‌ترین تنظیمات، به چند ده مجموعه سایه‌زن کامپایل شده نیاز است، و این برای هر بازی است. حتی اگر این را فقط برای تمام عناوین AAA که سالانه منتشر می‌شوند تعمیم دهید، یک پایگاه داده عظیم خواهید داشت.

این شبیه به نحوه کار کامپایل سایه‌زن‌ها در کنسول‌ها است، اما شما در مورد حداکثر دو یا سه نسخه در هر کنسول صحبت می‌کنید، یا حتی کمتر در مورد Nintendo Switch. در واقع، دقیقاً به همین دلیل است که مایکروسافت با کنسول‌های دستی ASUS ROG Xbox Ally شروع می‌کند، که فقط شامل دو پیکربندی سخت‌افزاری است.

SDK Agility مایکروسافت برای توسعه‌دهندگان بازی اکنون از تحویل پیشرفته سایه‌زن پشتیبانی می‌کند، به این معنی که توسعه‌دهندگان می‌توانند از همین حالا شروع به ساخت آن در بازی‌های جدید کنند. در عمل، استفاده کامل از فناوری‌های جدید مانند این می‌تواند سال‌ها طول بکشد.

این دقیقاً همان چیزی است که ما در مورد Direct Storage دیده‌ایم، یکی دیگر از فناوری‌های مایکروسافت که هدف آن کاهش زمان بارگذاری دارایی‌ها است. سه سال پس از انتشار آن، هنوز فقط تعداد انگشت شماری از عناوین بزرگ را می‌بینیم که Direct Storage را شامل می‌شوند. ممکن است مدت زیادی طول بکشد تا شاهد گنجاندن تحویل پیشرفته سایه‌زن در اکثر بازی‌های محبوب باشیم و در فروشگاه‌های مختلف مانند Steam در دسترس باشد.