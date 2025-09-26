دنباله مورد انتظار شبکه اجتماعی پاییز آینده در سینماها اکران خواهد شد، طبق گزارشی از Deadline. تاریخ رسمی اکران ۹ اکتبر ۲۰۲۶ تعیین شده است که تقریباً ۱۶ سال پس از اکران فیلم اول است.
ما همچنین اطلاعات فراوان دیگری داریم، از جمله لیست کامل بازیگران و نام واقعی فیلم. نام رسمی محاسبه اجتماعی است که با توجه به اینکه فیلم وقایع اخیر را دنبال میکند که در آن فیسبوک زمانی دچار مشکلات قانونی و سیاسی شد که یک افشاگر ادعا کرد این شرکت میدانست این پلتفرم به جامعه آسیب میرساند اما هیچ کاری در مورد آن انجام نداد.
بازیگران توسط جرمی استرانگ از Succession رهبری میشوند که وظایف زاکربرگ را از جسی آیزنبرگ بازیگر تحویل میگیرد. مایکی مدیسون نقش فرانسیس هاوگن، افشاگر مذکور را بازی میکند و جرمی آلن وایت از The Bear نقش جف هوروویتز، خبرنگار وال استریت ژورنال را ایفا میکند.
بیل بور نیز در این فیلم حضور دارد، اگرچه ما نمی دانیم با چه ظرفیتی. هالیوود ریپورتر پیشنهاد کرده است که او یک شخصیت داستانی را بازی خواهد کرد که برای فیلم اختراع شده است و آمیزهای از چندین نفر خواهد بود. آرون سورکین هم نویسنده و هم کارگردان این فیلم است. او فیلم اول را نوشت، اما دیوید فینچر آن را کارگردانی کرد.