گزارش شده است که اپل یک کلون ChatGPT ساخته تا قابلیت‌های جدید سیری را آزمایش کند

در پی انتشار نسخه به روز شده سیری که این شرکت مدت ها پیش در WWDC 2024 وعده داده بود، اپل در حال برداشتن صفحه‌ای از کتاب OpenAI است. WWDC 2024، اپل در حال برداشتن صفحه‌ای از کتاب OpenAI است. طبق گفته بلومبرگ، این شرکت یک برنامه الهام گرفته از ChatGPT ایجاد کرده است تا قابلیت‌های جدید سیری را پیش از انتشار دستیار صوتی بهبود یافته در سال آینده آزمایش کند.

این برنامه جدید که در داخل شرکت "Veritas" نامیده می‌شود، احتمالاً هرگز به شکل فعلی خود به دست عموم مردم نخواهد رسید، اما راهی سریعتر برای آزمایش مهارت‌های جدید سیری در اختیار کارمندان اپل قرار می‌دهد. این شامل اجازه دادن به کاربران برای جستجو در داده های شخصی ذخیره شده در تلفن خود، مانند ایمیل ها و پیام های خود، یا اقدام در برنامه ها، مانند ویرایش عکس ها است. به نظر می رسد این برنامه جدید راهی برای اپل برای "جمع آوری بازخورد در مورد اینکه آیا فرمت چت بات ارزش دارد یا خیر" است، بلومبرگ می نویسد.

در حالی که یک برنامه داخلی مشخص نمی کند که سیری به روز شده اپل چقدر مفید خواهد بود، اما نشان می دهد که این پروژه در مرحله پیشرفته تری نسبت به قبل قرار دارد. با توجه به دشواری‌هایی که این شرکت در واقع در انتشار محصولات مختلف هوش مصنوعی خود با آن مواجه شده است - از جمله به تعویق انداختن عمومی به‌روزرسانی سیری در مارس 2025 - این موضوع معنادار است.

وعده اصلی اپل برای Apple Intelligence این بود که می‌تواند مجموعه‌ای انتخاب‌شده از ویژگی‌های مجهز به هوش مصنوعی را با سطحی از حریم خصوصی و ظرافت ارائه دهد که رقبایش نمی‌توانند جمع‌آوری کنند. واقعیت این است که اپل مجموعه ای از ویژگی های معمولی را عرضه کرد که کار می کردند، اما نتوانستند نسخه نمایشی واقعاً چشمگیر خود را ارائه دهند: سیری که از زمینه زندگی شما آگاه است و توانایی انجام کارهایی را در تلفن شما دارد.

بلومبرگ گزارش می دهد که اپل تنها در سال 2026 این چشم انداز را از طریق ترکیبی از مدل های هوش مصنوعی خود و حداقل یک مدل شخص ثالث از رقبای خود تحقق می بخشد. گزارش شده است که این شرکت در ماه ژوئن در حال بررسی استفاده از مدلی از بین OpenAI یا Anthropic بود، اما از ماه آگوست، ظاهراً در حال بررسی مشارکت با گوگل است.