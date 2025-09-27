DJI دعوی حقوقی را در مورد لیست "شرکت نظامی چینی" پنتاگون باخت

تقریباً یک سال از زمانی که DJI بر سر تعیین آن به عنوان یک "شرکت نظامی چینی" از وزارت دفاع شکایت کرد می‌گذرد. روز جمعه، یک قاضی علیه سازنده هواپیماهای بدون سرنشین رای داد. پل فریدمن، قاضی منطقه ایالات متحده گفت که وزارت دفاع شواهد کافی ارائه کرده است که DJI به ارتش چین کمک می کند.

"در واقع، DJI اذعان می‌کند که فناوری آن می‌تواند و در درگیری‌های نظامی استفاده می‌شود، اما ادعا می‌کند که سیاست‌های آن چنین استفاده‌ای را ممنوع می‌کند." فریدمن در نظر خود نوشت. "چه سیاست های DJI استفاده نظامی را ممنوع کند یا نه، نامربوط است. این واقعیت را تغییر نمی دهد که فناوری DJI هم کاربرد نظامی نظری قابل توجهی دارد و هم کاربرد عملی."

DJI این نامگذاری را در اکتبر 2024 به چالش کشید. این شرکت به دادگاه گفت که "نه متعلق به ارتش چین است و نه توسط آن کنترل می شود." این شرکت در دادخواست خود ادعا کرد که در نتیجه گنجانده شدن در این فهرست، "خسارت مالی و اعتباری مستمر" متحمل شده است. این نامگذاری می تواند مانع از دسترسی شرکت ها به کمک های مالی، قراردادها، وام ها و سایر برنامه ها شود.

این سازنده هواپیماهای بدون سرنشین سابقه بحث برانگیزی با دولت ایالات متحده دارد. وزارت بازرگانی آن و 77 شرکت دیگر را در سال 2020 به لیست نهادها اضافه کرد و عملاً از معامله مشاغل ایالات متحده با آنها جلوگیری کرد. یک سال بعد، وزارت خزانه داری DJI را در لیست "شرکت های مجتمع نظامی-صنعتی چینی" خود قرار داد. این نامگذاری به دلیل مشارکت ادعایی آن در نظارت بر مردم مسلمان اویغور در چین بود. سال گذشته، گمرک ایالات متحده شروع به توقیف پهپادهای مصرفی DJI در مرز کرد.

این شرکت اکنون با ممنوعیت احتمالی واردات در ایالات متحده تا پایان سال جاری مواجه است. این ممنوعیت در ابتدا برای سال 2024 برنامه ریزی شده بود. اما یک بند در لایحه دفاعی 895 میلیارد دلاری ایالات متحده یک سال به آن فرصت داد تا ثابت کند که محصولاتش تهدیدی برای امنیت ملی نیستند. در ماه مارس، DJI از پنج سازمان امنیت ملی (DHS، DoD، FBI، NSA و ODNI) درخواست کرد که "فوراً" ارزیابی محصولات خود را آغاز کنند.