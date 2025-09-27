گوگل در حال گسترش دسترسی به ویژگیهای YouTube Premium مانند سرعتهای پخش سریعتر و صدای با کیفیت بالا به انواع بیشتری از دستگاهها است. اکثر افراد برای حذف تبلیغات از YouTube و دسترسی به YouTube Music در YouTube Premium مشترک میشوند، اما گوگل همچنین انواع ویژگیهای "کاربر قدرتمند" را شامل میشود که به مشترکین کنترل دقیقتری بر تجربه تماشا یا گوش دادن خود میدهد. اکنون این ویژگیها در مکانهای بیشتری در دسترس خواهند بود.
سرعتهای پخش سریعتر YouTube Premium (با افزایش 0.5 برابر از 1 برابر تا 4 برابر) اکنون در Android، iOS و وب در دسترس هستند، پس از اینکه در ابتدا فقط در برنامه موبایل YouTube در دسترس بودند. توانایی دانلود خودکار Shorts توسط YouTube برای مشاهده آفلاین یا تماشای Shorts در پنجره تصویر در تصویر اکنون در iOS و Android نیز در دسترس است، پس از اینکه در ابتدا در Android راه اندازی شد. گوگل میگوید ویژگی Jump Ahead Premium برای پرش به "لحظات کلیدی" یک ویدیو اکنون در تلویزیونهای هوشمند و کنسولهای بازی نیز در دسترس است.
از نظر جنبه موسیقی، تغییر بزرگ مربوط به کیفیت صدا است. گوگل میگوید هنگام تماشای یک موزیک ویدیو، اکنون میتوانید "High" را از تنظیمات صوتی انتخاب کرده و با بیتریت 256 کیلوبیت بر ثانیه گوش دهید. این تغییر در مورد "Art Tracks" نیز اعمال میشود، که ویدیوهایی از آهنگهای موجود در پلتفرم گستردهتر YouTube هستند که موزیک ویدیوی رسمی ندارند. گزینه کیفیت "High" در ابتدا فقط در برنامه YouTube Music در دسترس بود، اما اکنون گوگل میگوید میتوانید در نسخههای Android و iOS هر دو YouTube Music و YouTube به آن دسترسی داشته باشید.
هیچیک از این بهروزرسانیها، مزیت اصلی اشتراک YouTube Premium با قیمت 13.99 دلار در ماه را تغییر نمیدهند، البته، اما با این قیمت، خوب است که گوگل تلاش میکند تجربه را در بین دستگاهها یکپارچه کند.