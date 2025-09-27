متا می خواهد اندرویدِ رباتیک شود

با فرض اینکه بتواند عینک واقعیت افزوده پروژه Orion خود را به یک محصول واقعی تبدیل کند که مردم بتوانند آن را خریداری کنند، ظاهراً متا می خواهد وارد عرصه ربات ها شود. به گفته الکس هیث از Sources، که با اندرو بوسورث، مدیر ارشد فناوری متا صحبت کرده و گزارش می دهد که متا نیز مانند اپل، گوگل و تسلا در حال تحقیق در مورد رباتیک است.

برخلاف سایر شرکت‌ها، به نظر می‌رسد متا آنقدرها هم بر رقابت در سخت‌افزار متمرکز نیست. این شرکت یک "Metabot" در دست ساخت دارد، اما هدف واقعی آن ایجاد نرم‌افزاری است که سایر شرکت‌ها بتوانند مجوز آن را دریافت کنند، درست مانند کاری که گوگل با اندروید انجام می‌دهد. به گفته بوسورث، "نرم افزار گلوگاه است" و امید است که قدرت ترکیبی تیم رباتیک متا - به رهبری مارک ویتن، مدیر عامل سابق Cruise - و آزمایشگاه های فوق هوش معروف آن بتوانند راه حلی ارائه دهند.

به نظر می رسد این کار ظاهراً با توسعه یک "مدل جهانی" شروع می شود که می تواند به یک ربات کمک کند "شبیه سازی نرم افزاری مورد نیاز برای متحرک سازی یک دست ماهر را انجام دهد"، اما احتمالاً به حرکات و وظایف پیچیده تر در طول زمان گسترش می یابد. در فوریه 2025، گزارش شد که متا به دنبال ساخت رباتی است که بتواند کارهای خانه مانند تمیز کردن یا تا کردن لباس ها را انجام دهد. با توجه به اینکه همه چیز چقدر ابتدایی به نظر می رسد، احتمالاً راه زیادی در پیش است.

متا در پیگیری رباتیک تنها نیست. گزارش شده است که اپل در حال کار بر روی ربات های خانگی خود، با بازوی نصب شده روی میز همراه با یک نمایشگر، شروع می کند. تسلا به طور مرتب نسخه هایی از ربات Optimus خود را به نمایش می گذارد، هرچند اغلب در سناریوهای بسیار کنترل شده. متا هنوز به هدف خود برای کنار زدن تلفن های هوشمند با عینک های واقعیت افزوده دست نیافته است. چه این کار را انجام دهد یا نه، به نظر می رسد ربات ها چیز بعدی هستند که پول خود را صرف آن می کند.