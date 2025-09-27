اگرچه دستگاههای گلکسی Z Fold در بالاترین ردهی قیمتی محصولات سامسونگ قرار دارند، اما این برچسب قیمت هرگز به معنای مجهز بودن به بهترین سیستم دوربین این شرکت نبوده است. بهطور خاص، وابستگی این سری به لنز تلهفوتوی 3 برابری، یک محدودیت جدی به شمار میرفت. اما اخیراً، انیمیشنهایی از نرمافزار دوربین یک دستگاه سهتکه که در شبکهی اجتماعی ایکس (توییتر) توسط حساب کاربری TechHighest@ به اشتراک گذاشته شده، جزئیات هیجانانگیزی را فاش کرده است. در این ویدیوهای کوتاه، عملکرد قابلیت زوم به نمایش درآمده و نکتهی کلیدی، اشاره به توانایی بزرگنمایی تا سقف 100 برابر است.
این یک تحول بنیادی برای گوشیهای تاشوی سامسونگ خواهد بود. دستیابی به زوم 100 برابری، گوشی تاشو سهتکه سامسونگ را از نظر قابلیتهای عکاسی، همرده با سری گلکسی S اولترا میکند؛ محصولاتی که به عنوان بهترین گوشی سامسونگ در حوزهی دوربین شناخته میشوند. این ویژگی همچنین مستلزم آن است که دستگاه جدید حداقل به یک لنز با زوم اپتیکال 5 برابر مجهز باشد که خود یک پیشرفت بزرگ برای اولین بار در یک گوشی تاشوی این شرکت است. محدودیت زوم 3 برابری برای هفت نسل از سری Z Fold یک مصالحهی آزاردهنده بود و کاربران را وادار میکرد با وجود پرداخت هزینهای گزاف، از دوربینی ضعیفتر نسبت به گوشیهای ارزانتر استفاده کنند. در صورتی که این شایعه تأیید شود، این سیستم زوم قدرتمند احتمالاً با یک سنسور اصلی پیشرفته، مانند یک واحد 200 مگاپیکسلی، همراه خواهد شد تا یک پکیج عکاسی کامل را تشکیل دهد. هرچند قیمت این محصول بدون شک بالا خواهد بود، اما به نظر میرسد سامسونگ مصمم است تا یک دستگاه بینقص و بدون هیچگونه مصالحهای را به بازار عرضه کند.
منبع: SamMobile
