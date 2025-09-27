اپل در حال آماده‌سازی رقیب ChatGPT برای سیری است

عملکرد این برنامه‌ی داخلی شباهت زیادی به چت‌بات‌های محبوبی مانند چت جی‌پی‌تی دارد. کارمندان می‌توانند چندین مکالمه‌ی مجزا را در موضوعات مختلف مدیریت کرده، به تاریخچه‌ی گفتگوهای پیشین خود مراجعه کنند و سوالات قبلی را پیگیری نمایند. این ساختار به تیم توسعه اجازه می‌دهد تا بازخوردهای دقیقی در مورد کارایی و ارزش افزوده‌ی فرمت یک چت‌بات در اکوسیستم اپل دریافت کنند؛ موضوعی که مدیران ارشد این شرکت پیش از این نسبت به آن با تردید نگاه می‌کردند. کریگ فدریگی، مدیر ارشد بخش نرم‌افزار اپل، در گذشته تأکید کرده بود که این شرکت به دنبال ارائه‌ی یک تجربه‌ی هوش مصنوعی یکپارچه و ادغام‌شده در تمام فعالیت‌های کاربر است، نه صرفاً افزودن یک چت‌بات جانبی به سیستم‌عامل.

توسعه‌ی این ابزار داخلی نشان می‌دهد که اپل با وجود مواضع پیشین خود، در حال بررسی جدی پتانسیل‌های فرمت چت‌بات برای آینده‌ی سیری است. گزارش‌ها حاکی از آن است که سیری ارتقایافته در دو نسخه‌ی متفاوت در حال توسعه قرار دارد. یک نسخه بر پایه‌ی مدل‌های هوش مصنوعی اختصاصی اپل کار می‌کند و نسخه‌ی دیگر از مدل‌های شرکت‌های ثالث مانند گوگل بهره می‌برد. این رویکرد دوگانه به اپل اجازه می‌دهد تا بهترین مسیر را برای آینده‌ی دستیار هوشمند خود انتخاب کند. علاوه بر این، پروژه‌ی دیگری با نام Answers نیز در اپل در جریان است که هدف آن ارائه‌ی یک تجربه‌ی جست‌وجوی نوین و مبتنی بر هوش مصنوعی است. اگرچه ممکن است این اپلیکیشن آزمایشی هرگز به دست کاربران عمومی نرسد، اما وجود آن ثابت می‌کند که اپل توانایی و عزم لازم برای ساخت رقیب ChatGPT اپل را دارد و تحول بزرگی برای سیری در سال 2026 در راه خواهد بود.

منبع: MacRumors

