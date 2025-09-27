شیائومی ۱۷ پرو و پرو مکس قرار نیست راهی بازار جهانی شوند

این استراتژی، تکرار رویکردی است که شیائومی در قبال سری 15 اتخاذ کرده بود. در آن نسل نیز، مدل شیائومی 15 پرو هرگز به صورت رسمی در بازارهای خارج از چین عرضه نشد و شرکت ترجیح داد تا زمان رونمایی از مدل اولترا در کنگره جهانی موبایل (MWC 2025) برای عرضهی بینالمللی صبر کند. اکنون به نظر میرسد که تاریخ در حال تکرار است و مدلهای پرو و پرو مکس سری 17، به خصوص با ویژگیهایی مانند نمایشگر ثانویهی نوآورانه، در انحصار بازار داخلی چین باقی خواهند ماند. این موضوع برای کاربرانی که قصد خرید این دستگاهها را دارند به این معناست که تنها راه پیش رو، تهیهی آنها از طریق واردکنندگان ثالث و استفاده از نرمافزار نسخهی چین خواهد بود که میتواند چالشهایی را به همراه داشته باشد.
شرکت شیائومی به تازگی از سری جدید خود شامل مدلهای شیائومی 17، 17 پرو و 17 پرو مکس به عنوان رقبای مستقیم سری آیفون 17 رونمایی کرده است. با وجود این رونمایی بزرگ، شرکت هیچ اطلاعات رسمی و مشخصی در مورد برنامههای خود برای عرضهی جهانی این محصولات ارائه نکرده است. سکوت شیائومی در کنار شواهد بهدستآمده از HyperOS، این فرضیه را که مدلهای پیشرفتهتر تنها برای کاربران چینی طراحی شدهاند، بیش از پیش محتمل میسازد. در نتیجه، به نظر میرسد که تنها مدل استاندارد شیائومی 17 شانس حضور در بازارهای جهانی را خواهد داشت و علاقهمندان به مدلهای قدرتمندتر باید با ناامیدی، گزینههای جایگزین را بررسی کنند یا ریسک خرید نسخههای غیررسمی را بپذیرند. برای بادآوری باید بگوییم که قیمت شیائومی 17 از 630 دلار آغاز میشود.
منبع: notebookcheck
