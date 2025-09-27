این گزارش که به مقایسهی شرایط کاری بین سالهای 2019 و 2025 میپردازد، تنها یک پیشرفت را ثبت کرده است: پایان دادن به استخدام کارگران زیر سن قانونی که در سال 2019 مستند شده بود. اما به جز این مورد، سایر مشکلات یا بدون تغییر باقی ماندهاند یا بدتر شدهاند. گزارش به صراحت بیان میکند که وعدههایی که اپل در سال 2019 برای بهبود شرایط داده بود، در سال 2025 همچنان روی زمین ماندهاند.
دیدهبان کار چین ادعا میکند که مقامات چینی در ازای دریافت انتقال فناوری از اپل، این تخلفات را نادیده میگیرند و نتیجهی این امر، تولید انبوه آیفون 17 در شرایطی است که حقوق کارگران رعایت نمیشود. بر اساس این گزارش، مواردی چون «تبعیض قومیتی»، «کنترل اطلاعات کارکنان» و «ایمنی شغلی» وخیمتر شدهاند. در عین حال، «ساعات اضافهکاری»، «سطح دستمزدها»، «شرایط خوابگاهها» و «تبعیض جنسیتی» در همان سطح نامطلوب سال 2019 باقی ماندهاند. دستمزد پایه کارگران نیز در این شش سال هیچ تغییری نکرده و همچنان بین 2,100 تا 2,400 یوان (حدود 294 تا 336 دلار) است.
شرکت اپل در واکنش به این گزارش، بر تعهد خود به استانداردهای بالای کارگری و حقوق بشری تأکید کرده است. این شرکت در بیانیهای اعلام کرد: «تأمینکنندگان ما موظف به فراهم کردن شرایط کاری ایمن و رفتار محترمانه با کارگران هستند». اپل همچنین افزود که تیمهای خود را برای تحقیق فوری به کارخانه اعزام کرده است. با این حال، این گزارش بار دیگر شکاف عمیق میان شعارهای اپل و واقعیتهای موجود در زنجیرهی تأمین آن را به نمایش میگذارد.
منبع: 9To5Mac
نوشته نقض حقوق کارگران در کارخانههای اپل همچنان ادامه دارد اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala