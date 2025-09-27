به آخرین جمعبندی ما از آنچه در فضای بازیهای مستقل میگذرد خوش آمدید. این هفته، هفتهای پربار بوده است، با انتشار تعداد زیادی بازی جدید که ارزش برجسته کردن دارند و نمایشگاه بازی توکیو نیز برگزار میشود.
قبل از اینکه شروع کنیم، حتماً خلاصه داستان ما از دهمین سالگرد نمایشگاه Kojima Productions را بررسی کنید اگر نیاز دارید که خودتان را بهروز نگه دارید. من نمیتوانم کاملاً درک کنم که چگونه یک شبیهساز پیادهروی واقعی از Hideo Kojima میتواند کار کند. سونی در طول رویداد PlayStation State of Play این هفته چیزهای زیادی برای به نمایش گذاشتن داشت، از جمله چند بازی مستقل خوشظاهر مانند Chronoscript: The Endless End. ایکسباکس نیز در پخش زنده نمایشگاه بازی توکیو خود چنین کرد - Double Dragon Revive جالب به نظر میرسد، همینطور Rhythm Doctor.
همچنین، توسعهدهندگان و ناشران چندین بازی که این هفته منتشر شدند انتشار آنها را به تعویق انداختند تا از Hollow Knight: Silksong کمی فضا بگیرند... فقط برای اینکه مستقیماً به Hades 2 برخورد کنند. این بسیار بدشانسی است. اما تیمهای پشت برخی از تازهواردان - Baby Steps، CloverPit، Aethermancer، Star Birds و Deadly Days: Roadtrip - دارند کاری در این مورد انجام میدهند. آنها برای یک تخفیف ویژه Steam و بستهای از بازیهای خود با هم همکاری کردهاند. دیدن اینکه توسعهدهندگان مستقل از یکدیگر حمایت میکنند را دوست دارم.
بازیهای جدید
Hades 2 سرانجام از دسترسی زودهنگام در رایانه شخصی خارج شد. بازی کامل اکنون در نینتندو سوییچ و سوییچ 2 نیز در دسترس است.
نقدها برای دنباله Supergiant بسیار عالی بودهاند. من سال گذشته کمی از آن را در دسترسی زودهنگام بازی کردم، اما تصمیم گرفتم تا رسیدن نسخه کامل، زیاد وارد آن نشوم. و، البته، من اکنون یک تن بازی دیگر برای انجام دادن دارم. من قطعاً مدتی را با Hades 2 خواهم گذراند. اما یک روگلایت دیگر وجود دارد که در حال حاضر زمان زیادی از من را به خود اختصاص داده است...
وقتی در حال بازی کردن CloverPit هستم احساس کثیفی میکنم. من در یک اتاق کوچک، زنگزده و فلزی زندانی شدهام که در دنیای دیگر Silent Hill بیجا به نظر نمیرسد. من یک بدهی برای پرداخت دارم و ضربالاجلهایی برای رعایت کردن، با چند سکه، طلسم خوششانسی و یک ماشین اسلات که به من کمک میکند به اهدافم برسم و امیدوارم فرار کنم. شکست به معنای سقوط به یک پرتگاه تاریک است.
هر زمان که در اوقات فراغت خود EA Sports FC 26 را بازی نمیکردم، با کمال میل به این سلول نفرتانگیز بازمیگردم. من ناامیدانه تلاش میکنم تا بین طلسمهای خوششانسی همافزایی پیدا کنم تا ماشین اسلات را بشکنم و مطمئن شوم که سکههای کافی برای حل و فصل معوقات به دست میآورم. پیشنهادهایی که از طریق تلفن ارائه میشوند، تقریباً به سبک Deal or No Deal، میتوانند کمک کنند در حالی که شاید خطر بیشتری برای از دست دادن تمام سکههایم اضافه کنند.
Panik Arcade تاکید کرده است که این یک بازی ترسناک است، نه یک شبیهساز قمار. تمام ایده این است که قوانین را به نفع خود تغییر دهید.
من هنوز یک اجرای موفقیتآمیز نداشتهام. من چند بار با ساختهایی که روی گیلاس و الماس متمرکز بودند نسبتاً خوب عمل کردم، اگرچه ضربالاجل 11 تاکنون برای من دستنیافتنی باقی مانده است. در اینجا هیچ اسپویلری وجود ندارد، اما یک جهش بزرگ از سطح بدهی ضربالاجل دهم وجود دارد.
این بازی فوقالعاده اعتیادآور است و من میتوانم تصور کنم که ساعتهای بسیار، بسیار بیشتری را در CloverPit غرق میشوم. (من در آنجا تنها نخواهم بود. من فقط ویدیویی از کسی دیدم که 155 ساعت را در نسخه آزمایشی صرف کرده بود.)
CloverPit، که توسط Future Friends Games منتشر شده است، اکنون در Steam در دسترس است.
من در این تابستان با نسخه آزمایشی Baby Steps سرگرم شدم، اما پس از اینکه چند سال منتظر این شبیهساز پیادهروی واقعی بودم، متوجه شدم که احتمالاً ویدیوی یوتیوب از کسی که آن را بازی میکند را تماشا کنم تا اینکه خودم سعی کنم آن را تمام کنم. احتمالاً این کار را روی تردمیل انجام میدهم تا بتوانم همزمان گامهای خودم را نیز بردارم.
این جدیدترین بازی از Bennett Foddy (QWOP, Getting Over It)، Gabe Cuzzillo و Maxi Boch است، که قبلاً با هم Ape Out را ساخته بودند. این بازی «یک پسر تنبل بیکار» را میبیند که مجبور میشود از جای خود بلند شود و به قله یک کوه برسد. برای بردن Nate به آنجا، باید یک پا را بلند کنید و آن را روی زمین (امیدوارانه) محکم بگذارید قبل از اینکه پای دیگرش را حرکت دهید، و یک قدم دست و پا چلفتی در هر بار برای رسیدن به مقصدش بردارید.
قرار است Baby Steps به همان اندازه که خستهکننده است خندهدار باشد. شما سقوط خواهید کرد. خیلی زیاد. گاهی اوقات به شکلی که بیشتر پیشرفت شما را از بین میبرد. اما مانند تمرین کردن، پیشرفت نکته اصلی است. فقط ای کاش Nate واقعاً از بازوهای لعنتیاش برای ثبات نیز استفاده میکرد. آن وقت ممکن است واقعاً شروع به دیدن نتایج کنید.
Baby Steps اکنون در Steam و PS5 در دسترس است.
من مدتی است که به Bloodthief چشم دوختهام. این یک برداشت خونآشامی و قرون وسطایی از دویدن سریع در سیاهچال به سبک Ghostrunner با قتلعام به سبک Ultrakill است. یک توسعهدهنده انفرادی که با نام Blargis شناخته میشود پشت این بازی است، که این هفته در Steam منتشر شد.
اختصاص دادن این همه توجه من به CloverPit و غیر-FIFA (و چند مورد دیگر که به زودی به آنها خواهیم پرداخت) به این معنی است که من زمان زیادی برای بررسی Bloodthief ندارم. با این حال، من مشتاقانه منتظر هستم که به همان اندازه که در Ghostrunner 2 بد هستم، در آن هم بد باشم.
یکی از نکات برجسته Playdate Season 2، Blippo+، یک تقلید از تلویزیون کابلی است. تجربه FMV از Yacht، Telefantasy Studios، Noble Robot و ناشر Panic به عصر تلویزیون رنگی منتقل شده است، زیرا اکنون در نینتندو سوییچ و Steam در دسترس است.
همانطور که کانالهای پخش ماورایی را میگردید و شخصیتهای تلویزیونی بیگانه نامتعارف را در حال انجام کار خود مشاهده میکنید، ممکن است شروع به کنار هم قرار دادن یک داستان عمیقتر کنید که در سراسر نمایشها و برنامههای خبری در حال پخش است. Blippo+ چیز بسیار عجیب و فوقالعادهای است. خوشحالم که وجود دارد و افراد بیشتری این فرصت را دارند که از آن لذت ببرند.
Consume Me یک شبیهساز زندگی دوران بلوغ درباره دانشجویی است که وارد سال آخر دبیرستان میشود و با استرس و پیچیدگیهای آن دوران دردناک دست و پنجه نرم میکند. برای جنی، این به معنای مدیریت کارهای خانه (مانند لباسشویی و پیادهروی با سگ)، مطالعاتش، قرارهای ملاقات با دوستپسرش و یک اختلال خوردن است. مدیریت زمان یک عامل کلیدی است، و شما سعی خواهید کرد با انجام بازیهای کوچک، از همه چیز عقب نمانید.
Consume Me، که تا حدی بر اساس تجربیات شخصی جنی جیائو هسیا، توسعهدهنده مشترک، در دوران نوجوانی ساخته شده است، جایزه بزرگ Seamus McNally را در جشنواره بازیهای مستقل امسال دریافت کرد. AP Thomson، Jie En Lee، Violet W-P و Ken "coda" Snyder دیگر توسعهدهندگان این بازی هستند، که Hexecutable آن را منتشر کرده است. Consume Me اکنون در Steam برای رایانههای شخصی و مک در دسترس است.
Hotel Barcelona دو کارگردان بازی مشهور، Swery (Hidetaka Suehiro)، از شهرت Deadly Premonition و Suda51 (Goichi Suda) خالق No More Heroes را گرد هم آورد. دومی مفهوم این بازی را ارائه داد، که Swery آن را در سال 2019 اعلام کرد. بنابراین، این بازی روگلایت قبل از اینکه این هفته وارد رایانههای شخصی و کنسولها شود، مدتی در دست ساخت بود.
در اینجا، شما در هتلی که قاتلان زنجیرهای آن را تسخیر کردهاند، میجنگید. به لطف پشتیبانی از چند نفره میتوانید با چند دوست همراه شوید تا به شما کمک کنند. به سبک بسیاری از عناوین FromSoftware، شما همچنین این گزینه را خواهید داشت که به بازیهای دیگر بازیکنان حمله کنید و با از بین بردن آنها و از بین بردن پیشرفت آنها، نقش یک خرابکار را بازی کنید. این واقعاً بیرحمانه به نظر میرسد. من نمیدانم چرا کسی این کار را انجام میدهد.
Hotel Barcelona، از White Owls Inc. Swery و ناشر Cult Games، اکنون در Steam، Xbox Series X/S و PS5 در دسترس است.
بهزودی
Annapurna Interactive همیشه ناشری است که با توجه به سابقه درخشانش، ارزش توجه کردن را دارد. این هفته، در یک نمایشگاه در نمایشگاه بازی توکیو، سه بازی ماجراجویی آینده را فاش کرد. من نسخههای آزمایشی دو مورد از آنها را بررسی کردم، و من قبلاً هر سه را به لیست علاقهمندیهایم اضافه کردهام.
D-topia در یک آرمانشهر ظاهری که توسط هوش مصنوعی اداره میشود، تنظیم شده است. شما به عنوان یک کارگر تعمیر و نگهداری بازی میکنید که سعی میکند با حل پازلهای منطقی در کارخانه و کمک به دیگران در حل مشکلاتشان، اوضاع را به خوبی پیش ببرد. انتخابهای شما تعیین میکنند که داستان چگونه پیش میرود و، وحشتناک، ممکن است در پشت صحنه همه چیز به آرامی پیش نرود.
من از ظاهر بسیار تمیز در اینجا خوشم میآید. کمی من را به یاد Mirror's Edge میاندازد. دیالوگها در نسخه آزمایشی نیز سرگرمکننده هستند. انتظار داشته باشید که این پازل روایی از Marumittu Games در سال 2026 در Steam، Epic Games Store، Nintendo Switch، Switch 2، PS5، Xbox Series X/S و Windows PC از طریق Xbox App منتشر شود.
People of Note توسط Iridium Studios نیز سال آینده از طریق Steam، Epic Games Store، PS5، Xbox Series X/S و Windows PC از طریق Xbox App عرضه میشود. این بازی به عنوان یک «ماجراجویی روایی موسیقایی» معرفی شده است که در آن Cadence، خواننده پاپ، با کمک سایر نوازندگانی که در ژانرهای دیگر متخصص هستند، به دنبال ستاره شدن است. برای مؤثرتر کردن حملات خود باید زمان حملات خود را با ریتم هماهنگ کنید، در حالی که ژانرها نقشی در پویاتر کردن نبردها ایفا میکنند.
به طور کلی، نبردهای نوبتی مورد علاقه من نیستند و من از آن در این نسخه آزمایشی نیز لذت نبردم. با این حال، Iridium میخواهد مردم بتوانند بازی را به روش خودشان بازی کنند. People of Note شامل گزینه غیرفعال کردن مواردی مانند نبردهای نوبتی و پازلهای محیطی خواهد بود. این بلافاصله بازی را برای من جذابتر میکند، به خصوص به این دلیل که از آنچه از جهان، داستان و شخصیتها دیدهام خوشم میآید. وعده «سکانسهای سینمایی موسیقایی کامل» مطمئناً برای من خوب به نظر میرسد.
سومین بازی که Annapurna به نمایش گذاشت Demi and the Fractured Dream است. من هنوز فرصتی برای امتحان کردن نسخه آزمایشی این بازی نداشتهام، اما به نظر میرسد یک ماجراجویی اکشن به سبک Zelda با پازلهای محیطی، پلتفرمینگ و هک و اسلش فراوان باشد. شما به عنوان Demi، یک قهرمان نفرین شده که سعی دارد با کشتن سه جانور نفرین شده جهان را نجات دهد، ابزار و جادوهای مختلفی را در اختیار خواهید داشت. زمان جاخالی دادنهای خود را درست تنظیم کنید، و مجموعه بعدی حملات خود را تقویت خواهید کرد.
این بازی از Yarn Owl در سال 2026 در Steam، Epic Games Store، Nintendo Switch، Switch 2، PS5، Xbox Series X/S و Windows PC از طریق Xbox App عرضه میشود.
State of Play این هفته شامل یک تریلر گیمپلی برای Halloween، از IllFonic و ناشر مشترک Gun Interactive بود. ما همچنین یک تاریخ انتشار برای آن دریافت کردیم. این بازی ترسناک در 8 سپتامبر 2026 برای PlayStation، Xbox، Steam و Epic Games Store عرضه میشود. چرا در اواخر اکتبر منتشر نمیشود برای من غیرقابل درک است.
این یک بازی چند نفره نامتقارن به سبک Friday the 13th: The Game (همچنین از IllFonic و Gun) و The Texas Chain Saw Massacre است، که Gun آن را منتشر کرد. سه همتیمی به عنوان غیرنظامیانی بازی خواهند کرد که سعی دارند قربانیان NPC مورد نظر جیسون ورهیز را نجات دهند. اگر ترجیح میدهید به تنهایی بروید، میتوانید به عنوان قاتل افسانهای در یک حالت تکنفره، هادونفیلد، ایلینوی را به وحشت بیندازید.