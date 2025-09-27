نحوه تنظیم PS5 به عنوان کنسول خانگی

تنظیم پلیاستیشن 5 خود به عنوان کنسول اصلی تضمین میکند که سایر کاربران در آن سیستم بتوانند به بازیهای دیجیتالی و مزایای PlayStation Plus شما دسترسی داشته باشند. این شامل دسترسی آفلاین به کتابخانه شما و دسترسی اشتراکی برای سایر پروفایلهای محلی در همان دستگاه میشود.
این راهنما توضیح میدهد که چگونه اشتراک کنسول و بازی آفلاین را در PS5 خود فعال کنید، همراه با نکاتی برای مدیریت حساب خود و جلوگیری از مشکلات رایج. از این گذشته، اشتراکگذاری اهمیت دارد و این میتواند یک راه عالی برای تیم شما در خانه باشد تا مجموعهای از بازیها را بدون هزینه اضافی تجربه کنند، در حالی که همه تروفیها (و شکوه) را برای پروفایلهای خودشان به دست میآورند.
اشتراک کنسول و بازی آفلاین چه کاری انجام میدهند
اشتراک کنسول و بازی آفلاین معادل PS5 تعیین یک کنسول "اصلی" است. وقتی در پلیاستیشن 5 شما فعال باشد، مزایای زیر را ارائه میدهد:
هر کاربر محلی در آن کنسول میتواند بازیها را از کتابخانه شما بازی کند.
هر کاربر محلی میتواند به مزایای اشتراک PlayStation Plus شما دسترسی داشته باشد، از جمله چند نفره آنلاین و دسترسی به کاتالوگ بازی.
کاربران محلی همچنین میتوانند بازیهای دیجیتالی شما را بدون اتصال به اینترنت بازی کنند.
این ویژگی به حساب PlayStation Network (PSN) شما گره خورده است و فقط میتواند در یک کنسول PS5 در یک زمان فعال باشد. بنابراین، اگر به یک کنسول جدید وارد شوید و این تنظیمات را فعال کنید، در سیستم قبلی غیرفعال میشود.
قبل از شروع
برای تنظیم PS5 خود به عنوان کنسول خانگی، به موارد زیر نیاز دارید:
یک حساب فعال PlayStation Network
اتصال اینترنت پایدار برای فعال کردن اولیه ویژگی مورد نیاز است
دسترسی فیزیکی به کنسولی که میخواهید اشتراک کنسول را در آن فعال کنید
همچنین باید تأیید کنید که حساب شما همان حسابی است که برای خرید بازیهای دیجیتالی یا اشتراک در PlayStation Plus استفاده میشود. این تضمین میکند که دسترسی اشتراکی به درستی کار میکند.
گام به گام: چگونه PS5 خود را به عنوان کنسول خانگی تنظیم کنید
برای فعال کردن اشتراک کنسول و بازی آفلاین، این دستورالعملها را دنبال کنید:
با حساب اصلی خود وارد شوید
پلیاستیشن 5 خود را روشن کنید و به حساب PSN که مالک بازیها و اشتراک است وارد شوید.
به تنظیمات بروید
از صفحه اصلی، آیکون چرخدنده را در گوشه بالا سمت راست انتخاب کنید تا منوی تنظیمات باز شود.
کاربران و حسابها را انتخاب کنید
به پایین پیمایش کنید و بخش "کاربران و حسابها" را باز کنید.
به Other بروید
در نوار کناری سمت چپ، به "Other" پیمایش کنید و آن را انتخاب کنید.
اشتراک کنسول و بازی آفلاین را باز کنید
گزینهای با عنوان "اشتراک کنسول و بازی آفلاین" را انتخاب کنید. این بخش دسترسی به بازیها و خدمات شما را کنترل میکند.
ویژگی را فعال کنید
اگر این ویژگی در حال حاضر غیرفعال است، "Enable" را انتخاب کنید. پیامی مبنی بر اینکه این PS5 اکنون کنسول فعال شما برای اشتراکگذاری و دسترسی آفلاین است، مشاهده خواهید کرد.
پس از فعال شدن، سایر پروفایلهای کاربری روی کنسول قادر خواهند بود بازیهای دیجیتالی شما را راهاندازی کرده و از ویژگیهای PlayStation Plus استفاده کنند. شما همچنین حتی در صورت قطع اتصال از اینترنت، به کتابخانه خود دسترسی خواهید داشت.
نحوه بررسی یا غیرفعال کردن اشتراک کنسول
میتوانید به همان صفحه تنظیمات برگردید تا بررسی کنید که آیا اشتراک کنسول فعال است یا خیر. اگر "Disable" را به عنوان گزینه موجود مشاهده کردید، این ویژگی در حال حاضر برای آن کنسول روشن است.
اگر میخواهید دسترسی را حذف کنید یا وضعیت اصلی را به کنسول دیگری تغییر دهید، "Disable" را انتخاب کنید تا اشتراک کنسول در سیستم فعلی خود را خاموش کنید. سپس مراحل تنظیمات را در کنسول جدید خود تکرار کنید.
محدودیتها و قوانین مهم
چند محدودیت وجود دارد که باید در نظر داشته باشید:
فقط یک کنسول فعال: شما فقط میتوانید اشتراک کنسول و بازی آفلاین را در یک PS5 برای هر حساب فعال کنید. فعال کردن آن در سیستم دوم به طور خودکار آن را در سیستم اول غیرفعال میکند. به عنوان مثال، اگر آن را در کنسول خود در خانه فعال کنید و سپس به خانه یکی از دوستانتان بروید و آن را روی PS5 آنها فعال کنید، این ویژگی را در کنسول خانگی خود غیرفعال میکند.
گزینه غیرفعالسازی از راه دور وجود ندارد: برخلاف نسلهای قبلی کنسول، نمیتوانید این ویژگی را از طریق مرورگر وب غیرفعال کنید. شما باید آن را به صورت دستی از کنسول انجام دهید یا یک کنسول جدید را فعال کنید.
اشتراکگذاری بازی فقط به صورت محلی اعمال میشود: اشتراک کنسول فقط برای کاربران در همان PS5 اعمال میشود. این به دیگران در کنسولهای مختلف اجازه نمیدهد به محتوای شما دسترسی داشته باشند، حتی اگر در جای دیگری به حساب شما وارد شده باشند.
مشکلات شبکه ممکن است بر دسترسی تأثیر بگذارد: در حالی که بازی آفلاین پشتیبانی میشود، برخی از محتوای محافظتشده با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) ممکن است گهگاه نیاز به اعتبارسنجی مجدد آنلاین داشته باشند. DRM نوعی فناوری کنترل دسترسی است که کپی، توزیع و استفاده از رسانههای دیجیتال را به کاربران مجاز محدود میکند. بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع، ایده خوبی است که بازیها را حداقل یک بار در حالی که به اینترنت متصل هستید، پس از دانلود، راهاندازی کنید.
سناریوهای رایج
اشتراکگذاری بازیها با خانواده
اگر چند نفر از یک PS5 استفاده میکنند، فعال کردن اشتراک کنسول به هر کاربر اجازه میدهد بدون نیاز به خرید نسخههای اضافی، به همان کتابخانه بازی دسترسی داشته باشد. هر فرد میتواند پروفایل و ذخیرههای خود را داشته باشد و در عین حال همان عناوین را بازی کند و هرگونه بحث و جدل مربوط به بازی را قبل از وقوع از بین ببرد.
بازی آفلاین
اگر اتصال اینترنت شما غیرقابل اعتماد است یا قصد دارید از PS5 خود در مکانی بدون دسترسی به اینترنت استفاده کنید، فعال کردن این ویژگی تضمین میکند که بازیهای دانلود شده و مزایای PS Plus شما همچنان در دسترس باقی بمانند.
ارتقا یا تعویض کنسول خود
اگر یک PS5 جدید خریداری میکنید یا دستگاهها را تغییر میدهید، باید اشتراک کنسول را در کنسول جدید دوباره فعال کنید. با این حال، قبل از فروش یا اهدای سیستم قدیمی، حتماً این ویژگی را در آن غیرفعال کنید. اگر فراموش کردید این کار را انجام دهید، تا زمانی که آن را در کنسول جدید فعال نکنید، در کنسول قدیمی شما فعال باقی میماند.
اگر اشتراک کنسول را فعال نکنید چه اتفاقی میافتد
اگر اشتراک کنسول خاموش باشد:
فقط حسابی که بازیها را خریداری کرده است قادر به اجرای آنها خواهد بود.
سایر کاربران در همان کنسول از باز کردن بازیهای دیجیتالی مرتبط با حساب شما منع خواهند شد.
ویژگیهای PlayStation Plus مانند بازی آنلاین و دسترسی به کاتالوگ بازی به اشتراک گذاشته نمیشوند.
ممکن است هنگام آفلاین بودن دسترسی خود را به بازیها از دست بدهید.
فعال کردن اشتراک کنسول دسترسی بدون وقفه را برای همه کاربران تضمین میکند و از محدودیتهای غیرمنتظره، به ویژه در طول قطعیها یا هنگام بازی دور از خانه، جلوگیری میکند. راهاندازی آن فقط چند دقیقه طول میکشد، اما میتواند از سردردهای زیادی جلوگیری کند.
تنظیم PS5 خود به عنوان کنسول خانگی با فعال کردن اشتراک کنسول و بازی آفلاین تضمین میکند که شما و سایر کاربران در همان سیستم میتوانید به کتابخانه دیجیتالی و ویژگیهای PlayStation Plus خود دسترسی داشته باشید. این یک فرآیند یکباره است که به جلوگیری از دانلود مجدد، تغییر حساب یا خریدهای تکراری غیرضروری کمک میکند. در حالی که فقط یک PS5 میتواند در یک زمان مرتبط باشد، تغییر از طریق تنظیمات سیستم آسان است.
تا زمانی که به خاطر داشته باشید که فقط در یک کنسول در یک زمان اعمال میشود، اشتراک کنسول و بازی آفلاین میتواند تجربه PS5 شما را برای شما و هر کس دیگری که از آن استفاده میکند، هموارتر کند.