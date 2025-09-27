بر اساس گزارش ها، EA قصد دارد با کمک Silver Lake و عربستان سعودی خصوصی شود

بر اساس گزارش‌ها، Electronic Arts در آستانه دستیابی به توافق 50 میلیارد دلاری است که آن را به یک شرکت خصوصی تبدیل می‌کند، The Wall Street Journal. این شرکت بازی ویدیویی در سال 1990 برای عرضه اولیه سهام (IPO) اقدام کرد و از آن زمان تاکنون سهامی عام بوده است، اما اکنون گروهی از سرمایه گذاران در حال مذاکره با این شرکت برای خصوصی کردن آن هستند. بر اساس گزارش ها، این سرمایه گذاران شامل شرکت سهام خصوصی Silver Lake، صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی (PIF) و شرکت Affinity Partners جرد کوشنر می شوند که بزرگترین منبع مالی آن نیز PIF عربستان سعودی است.

شایان ذکر است که سهام EA از قبل با سازمان های مالی بزرگ مرتبط است، حتی با وجود اینکه به طور عمومی معامله می شود، به طوری که PIF عربستان سعودی تقریباً 10 درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد. همانطور که رویترز اشاره می کند، تحلیلگران بر این باورند که عربستان سعودی به دلیل انتشار سالانه عناوین ورزشی محبوب، از جمله Madden و NHL، که باعث ایجاد درآمد قابل پیش بینی می شود، علاقه مند به خرید EA است.

عربستان سعودی به عنوان بخشی از تلاش های خود برای آماده شدن برای اقتصاد پس از نفت، سرمایه گذاری های عمده ای در صنعت بازی های ویدیویی به طور کلی انجام داده است. علاوه بر سرمایه گذاری در EA، سهام شرکت‌های Take-Two Interactive، Activision Blizzard، Nintendo و Embracer Group را نیز خریداری کرده است. در ماه مارس، Niantic سازنده Pokémon Go نیز بخش بازی خود را به یک شرکت تحت مالکیت عربستان سعودی فروخت. برخلاف PIF و Affinity Partners کوشنر، Silver Lake در حال حاضر سهام زیادی در EA ندارد و سرمایه گذاری قابل توجهی در زمینه بازی، غیر از سهام خود در Unity، ندارد.

بلومبرگ و فایننشال تایمز گزارش می دهند که این شرکت می تواند خرید را به زودی در هفته آینده اعلام کند، اما جزئیات ممکن است تغییر کند زیرا هنوز هیچ چیز نهایی نشده است. اگر این معامله 50 میلیارد دلاری انجام شود، به بزرگترین خرید اهرمی تاریخ تبدیل خواهد شد.