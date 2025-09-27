هیات مدیره کار ایالات متحده ادعای نقض حقوق کارمندان توسط مدیرعامل اپل را پس گرفت

به گفته بلومبرگ، هیات ملی روابط کار "بسیاری از ادعاهایی" را که علیه اپل در رابطه با پرونده‌های مطرح شده در سال 2021 توسط کارمندان سابق، اشلی گجویک و چر اسکارلت، مطرح کرده بود، پس گرفته است. به طور خاص، این هیئت اتهامی را که تیم کوک، مدیرعامل اپل، با ارسال ایمیلی به تمام کارکنان در آن سال، حقوق کارگران را نقض کرده است، رد کرد. در آن ایمیل گفته شده بود "افرادی که اطلاعات محرمانه را فاش می‌کنند، جایی در این شرکت ندارند". کوک همچنین در این ایمیل گفت که اپل "تمام تلاش خود را برای شناسایی کسانی که اطلاعات یک جلسه داخلی را در هفته قبل درز داده‌اند" انجام می‌دهد، جلسه‌ای که در آن مدیریت به سؤالات کارگران در مورد تساوی حقوق و قانون ضد سقط جنین تگزاس پاسخ داد.

کوک نوشت: اپل "افشای اطلاعات محرمانه، چه مالکیت معنوی محصول باشد و چه جزئیات یک جلسه محرمانه را تحمل نمی‌کند." گجویک و اسکارلت، اپل را به ممنوعیت بحث درباره حقوق و دستمزد و جلوگیری از صحبت کارمندان با خبرنگاران متهم کردند. پس از تحقیقات، NLRB قبلاً به این نتیجه رسیده بود که ایمیل کوک و رفتار کلی اپل "مداخله، محدود کردن و اجبار کارمندان در اعمال حقوق خود" است.

هیات مدیره کار علاوه بر پس گرفتن ادعای خود مبنی بر نقض حقوق کارگران توسط کوک، ادعای خود مبنی بر اینکه اخراج جنکه پریش، یکی از رهبران جنبش #AppleToo، قانون را نقض کرده است را نیز پس می‌گیرد. همچنین ادعاهای قبلی خود مبنی بر اینکه اپل با اعمال قوانین محرمانگی و نظارت بر کارگران یا وادار کردن آنها به این فکر که تحت نظر هستند، قانون را نقض کرده است را رد می‌کند.

بلومبرگ می‌گوید این تنها یک نمونه از رفتار دوستانه‌تر NLRB با شرکت‌ها تحت ریاست جمهوری ترامپ است. هنوز مشخص نیست که آیا هیئت مدیره کار تمام ادعاهای مربوط به شکایت علیه اپل را پس گرفته است یا فقط برخی از آنها را، اما ما برای روشن شدن موضوع پیگیری کرده‌ایم.