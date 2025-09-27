دستگاه پخش جریانی Roku Streaming Stick Plus در حال حاضر فقط با قیمت 29 دلار به فروش می‌رسد

اگر به دنبال راهی برای ارتقاء یک تلویزیون قدیمی یا افزودن یک رابط هوشمند راحت‌تر به مجموعه اصلی خود هستید، دستگاه‌های Roku راه‌های خوبی برای انجام این کار هستند. به لطف روزهای پرایم که هم اکنون می توانید دریافت کنید، می توانید یکی از دستگاه های پخش جریانی Roku مورد علاقه ما را با قیمت کمتر از 30 دلار دریافت کنید. Roku Streaming Stick Plus در حال حاضر فقط با قیمت 29 دلار به فروش می رسد که 27 درصد تخفیف دارد و پایین ترین قیمتی است که دیده ایم.

ما Streaming Stick Plus را به عنوان بهترین دستگاه پخش جریانی برای محتوای رایگان و زنده انتخاب کردیم، که تا حد زیادی به دلیل برنامه The Roku Channel است که همراه آن است. برنامه The Roku Channel دارای بیش از 500 کانال تلویزیونی رایگان با اخبار زنده، پوشش ورزشی و مجموعه ای چرخشی از برنامه های تلویزیونی و فیلم ها است.

در بررسی عملی خود از Roku Streaming Stick Plus، فکر کردیم به دلیل اندازه کوچک و این واقعیت که می تواند از طریق پورت USB تلویزیون شما تغذیه شود، برای سفر عالی است و نیازی به آداپتور دیواری نیست. پیمایش منو و باز یا بستن برنامه‌ها با سرعت مشابه استریم‌کننده‌های گران‌تر اتفاق نمی‌افتد، اما برای چیزی که در نهایت یک گزینه کم‌هزینه است، به اندازه کافی سریع است. محدوده Wi-Fi در این دستگاه نیز ضعیف تر از دستگاه های گران قیمت Roku است، اما مگر اینکه آن را به طور فوق العاده ای دور از روتر خود قرار دهید، نباید مشکلی ایجاد شود.

Roku Streaming Stick Plus از تلویزیون های HD و 4K و همچنین محتوای HDR10+ پشتیبانی می کند. با این حال، از Dolby Vision پشتیبانی نمی کند. برای این کار باید Roku Streaming Stick 4K یا Roku Ultra را ارتقا دهید. این دستگاه همراه با ریموت صوتی قابل شارژ Roku با کنترل های صوتی فشاری است. ریموت Roku همچنین می تواند تلویزیون شما را روشن کرده و صدا را در حین تماشا تنظیم کند.

اگر به فکر تهیه دستگاه Roku بوده اید، یا از قبل عاشق این پلتفرم هستید و راهی جمع و جور و راحت برای بردن آن با خود در سفر می خواهید، این فروش فرصت بسیار خوبی را فراهم می کند.